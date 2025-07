Jalisco sigue siendo tranquilo: Nájera

El enfrentamiento que se dio entre elementos de la Gendarmería Nacional e integrantes de grupos delictivos la noche de este jueves en el municipio de Ocotlán, es un hecho que aconteció porque la autoridad está combatiendo al crimen organizado, indicó el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien dijo que es probable que ocurran otros hechos similares.“Cuando se trabaja combatiendo a la delincuencia siempre existen ese tipo de riesgos. No podemos permitir que la delincuencia opere libremente. Estamos conscientes que la autoridad federal y la autoridad del Estado seguirán combatiendo y el costo son situaciones como éstas. ¿Por qué?, porque no podemos dejar que la gente opere con toda tranquilidad. Yo me preocuparía si no se dieran situaciones de combate entre los buenos y los malos, que esto es lo que vivimos el día de ayer. Lo seguiremos haciendo, seguiremos teniendo el riesgo de enfrentamientos”, dijo.Este ataque, además de once muertos y más de cuatro lesionados, dejó un saldo de 29 vehículos dañados por proyectiles de arma de fuego, de éstos 7 son de la gendarmería mientras que 3 eran de los agresores además de dos motocicletas y siete autos particulares. Se incautaron 10 armas cortas, 18 largas, 2 granadas de fragmentación, dos proyectiles calibre 40 que fueron detonados en el sitio, de igual manera se recolectaron más de 2 mil cartuchos percutidos que estaban esparcidos por el sitios y se afectaron 31 casas.Los dejaron solos

Nájera fue enfático al aclarar que este enfrentamiento fue sólo entre personal de la Gendarmería Nacional y gente armada que al parecer pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues aclaró que la gente de la Fuerza Única Regional se encontraba vigilando el reclusorio preventivo metropolitano pues el miércoles se realizó un operativo y se temía que hubiera alguna acción de parte del crimen organizado.Además, recordó que existía el acuerdo para que la Gendarmería se hiciera cargo de la vigilancia de la zona.“Estamos dividiendo, y es parte de los operativos que tenemos con autoridades federales. Estamos dividiendo las zonas, esta zona estaba siendo patrullada por la Gendarmería. Nosotros y el Ejército, en la costa la marina y algunas otras áreas. Esta zona ustedes saben que la estaba patrullando la Gendarmería desde hace cuatro meses, aproximadamente más. Ahora sí que para no encimarnos en el patrullaje es un tema que la gendarmería tendrá que contestar”, aseguró.Jalisco seguro

Aunque hizo énfasis en que estos hechos pueden repetirse, Nájera Gutiérrez, indicó que Jalisco sigue siendo una entidad segura, en la que puede albergarse al inversión extrajera o de otros estados y, sobre todo, que la gente puede sentirse segura“Yo creo que la gente común, salvo este lamentable hecho en el que transeúntes inocentes pierden la vida, este evento no iba en contra de la comunidad, este evento era entre delincuentes y autoridades. Yo siempre se los he dicho a los empresarios, a la gente de Jalisco ‘¿Oiga, tenemos riesgo?’, si son delincuentes tienen riesgo, si son autoridad tenemos riesgo, pero la gente común puede salir a las calles, puede hacer su vida normal. El riesgo es este, que se encuentren en medio de un enfrentamiento y pierdan la vida como hoy la perdieron cuatro inocentes”, concluyó.Por su parte, el alcalde de Ocotlán, Enrique Robledo consideró lo ocurrido en el municipio que gobierna como un “hecho aislado” que pudo ocurrir en cualquier otro municipio, por lo que consideró que la población no debe preocuparse del llamado “efecto cucaracha” es decir, que grupos armados de Michoacán, estén operando en Jalisco.Destacan la valentía de uniformados

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó en su cuenta social de Twitter el valor que demostraron los policías integrantes de la Gendarmería Nacional que fueron emboscados en Ocotlán, Jalisco.“Las y los mexicanos les estaremos siempre agradecidos por el valor y compromiso que demostraron al cumplir con su deber”, escribió Osorio Chong.cr

