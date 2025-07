A la baja picaduras de alacrán

Durante los primeros 4 meses del año, las picaduras de alacrán disminuyeron en más de mil casos en comparación con la misma fecha pero del año pasado.La coordinadora estatal del Programa de Alacranismo, de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Mónica Mercado Hernández, informó que hasta la semana 13 se han registrado mil 9 casos menos de picadura de alacrán en todo el estado.Es el municipio de Autlán de Navarro, donde más casos se han presentado, debido a su ubicación geográfica, ya que es costa y tiene sierra.Mercado Hernández, advirtió que se encuentran alacranes de alta, moderada y baja toxicidad, predominando los dos primeros.Los síntomas de una picadura de alacrán inician con dolor y parestesias, que son como hormigueos en el área donde picó al arácnido y puede haber algo de comezón e irritación en esa área.Asimismo se presentan en grado moderado salivación, escurrimiento nasal, ojos llorosos y con comezón, así como dificultad para respirar y en adultos se puede agregar hipertensión o hipotensión y taquicardia.En caso de alguna picadura de alacrán, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro o institución de salud para recibir el antídoto que es gratuito y no hacer uso de remedios caseros porque no funcionan y podrían poner en riesgo la vida de la persona que recibió la picadura.Por otra parte, Mónica Mercado Hernández, instó a descacharrizar las azoteas de las casas, y “aplanar los pisos si éstos son de tierra, así como rellenar todo tipo de grietas que haya en techos y paredes, poner un pabellón en las camas y separarlas de los muros, que las cobijas o sábanas no toquen el piso”, debido a que el 80 por ciento de las picaduras de alacrán son en casa.El DatoAÑO CASOS

2007 50,3562008 55,8862009 56,1872010 52,2482011 52,1162012 51,6452013 54,0112014 48,2302015* 8,678* Picaduras de alacrán hasta la semana 13: SSJcg

