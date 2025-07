Imparten Curso Sistema Penal Acusatorio para elementos de la FGE

El nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, está próximo a entrar en vigor en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y ante la necesidad de capacitar a los funcionarios que serán pieza clave en este proyecto, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo una capacitación para 180 de sus elementos.El programa anual de capacitación fue dirigido a Actuarios, Secretarios y agentes del Ministerio Público, con la finalidad de dotar a los servidores públicos de conocimientos y habilidades enfocados a los principios rectores del sistema penal acusatorio, que formarán parte para dirigir las indagatorias como representante social y litigante.El curso tendrá un total de 280 horas y se contará con dos días de práctica, donde el personal será enviado a municipios donde ya se trabaja bajo este esquema de justicia adversarial.Inseguros de estar listos

Personal de la Fiscalía General del Estado, se dicen poco tranquilos para poder trabajar bajo el esquema del nuevo sistema de justicia adversarial en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el próximo 2016.“El tiempo se vino encima, realmente los cursos que nos han dado son muy ligeros, no es por decir que no sirven, pero su aportación no es lo mismo que verlo en un diplomado, en algo que nos podamos especializar”, comentó un agente del Ministerio Público.Algunos de los elementos de la Fiscalía General del Estado, ha dispuesto de invertir en su educación para en un futuro poder conservar sus empleos, otros más considerando en un ascenso, ante la falta de interés por parte de los funcionarios y por la lentitud con que avanzan las capacitaciones en la fiscalía.“Yo he estado tomando cursos, diplomados, incluso hemos salido a otros Estados a ver las audiencias, son elementales aquí, pues lo teórico trabajamos y de ahí nos vamos a la escuela, es pesado, pero sería peor que el año que entra nos dieran las gracias por no ser aptos, todo cuesta, y el estudio más, pero vale la pena por nosotros como profesionistas y a los ciudadanos como usuarios que serán mejor atendidos”, señaló uno de los asistentes.cg

