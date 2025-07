Los indecisos podrán definir elecciones: corporativo ACSI

Aunque actualmente existe una tendencia marcada en la intención del voto para algunos candidatos que contienden por la alcaldía de Guadalajara, las personas indecisas o quienes aún no tienen decidido si votarán o no y, en tal caso, por quién lo harán, son quienes pueden definir el resultado, aseguraron los integrantes del corporativo ACSI.Los realizadores presentaron una encuesta sobre la intención del voto, el perfil y los sentimientos de los tapatíos, que fue elaborada el pasado fin de semana.Esta encuesta fue practicada a 405 personas a quienes se les visitó en sus casas y que además del tema electoral respondieron sobre algunos hábitos de consumo, sobre su nivel de felicidad y sobre la confianza que tienen en las instituciones.Entre los resultados destacables están que al rededor del 30 por ciento de los consultados no han decido aún por quién votarán, cifra que si se considera que es mayor a la diferencia que hay entre el candidato a la alcaldía de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y el del PRI, Ricardo Villanueva, que es de apenas 7 por ciento, puede significar una diferencia importante.cg

