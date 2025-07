Ni por la guerra sucia ni por la aparición de alguien más: Alfaro

Con la resolución del Tribunal Federal Electoral (Trife) que restituye los derechos del candidato independiente a la Alcaldía de Guadalajara, Guillermo Cienfuegos “Lagrimita”, el candidato por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de la capital del Estado, Enrique Alfaro no modificará su cierre de campaña y se pronuncia a favor de ésta y de cualquier otra resolución que emita el órgano federal.“No tengo opinión. El Tribunal toma resoluciones y hay que acatarlas, simplemente digo que nuestro movimiento está listo para ganar en una semana, contra lo que nos quieran poner enfrente… ¿Modificaría la estrategia de campaña? Nada, en lo más mínimo. Nosotros vamos a cerrar con nuestra campaña con la caravana de la esperanza”.Al añadir que no hará ningún cambio de estrategia ni por la guerra sucia ni por la aparición de alguien más en las boletas, el candidato naranja dijo ya no esperar nada de sus contrincantes y que la gente va a poner las cosas en su lugar, refrendando por su parte el compromiso de que sólo hablará de la esperanza y no de “cosas lamentables”.

