Una obligación evaluar a los maestros: EPN

Guadalajara se convertirá por unos días en la Capital Mundial de la Educación al recibir el Encuentro Internacional Virtual Educa 2015, evento al que asistió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para inaugurar los trabajos que reúne a más de mil 500 docentes de América quienes a través de talleres, conferencias y mesas de trabajo analizan la aplicación de Tecnologías de la Información aplicables a la educación básica, media y superior.Peña Nieto dijo que para su administración es primordial y estratégica la educación para acelerar el paso y reducir la brecha de desigualdad educativa en el país con respecto a otras naciones, tanto que una de las primeras reformas que logró al inicio de su periodo fue precisamente la educativa, la que consideró como de mayor impacto para el desarrollo del país, mencionó que el elemento distintivo es la evaluación docente.“Este fin de semana y hasta el día de hoy están siendo evaluados más de 39 mil maestros de educación básica que aspiran a una promoción, es de gran relevancia porque por primera vez los ascensos serán obtenidos con base en el mérito (…) se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías (…) por eso su implementación no tendrá marcha atrás, es una obligación constitucional y estamos para cumplirla”, dijo.Peña Nieto estuvo acompañado de la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza Cruz; el secretario de educación federal, Emilio Chuayffet; el secretario general de Virtual Educa, José María Antón; el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles; el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón López; así como del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien en su mensaje agradeció a la Organización de Estados Americanos (OEA) la donación de una aula virtual que será parte del proyecto de la Ciudad Creativa Digital, además de informar la creación de una Universidad Digital.“El próximo año arrancaremos en Jalisco la Universidad Digital, donde los estudiantes podrán diseñar sus propias currículas tanto de manera presencial como virtual, aprovechando todos los contenidos que ya existen en la red, estamos definiendo las bases para que este proyecto sea una verdadera opción para los estudiantes, que ofrezca la posibilidad de cursar la educación superior a cientos de jóvenes jaliscienses”, informó Sandoval Díaz.Sin embargo, Jalisco ya cuenta con una universidad virtual que forma parte de la oferta académica de la Universidad de Guadalajara, llamada UDGVirtual, que opera desde el año 2005, ofrece seis licenciaturas y un bachillerato, participan 292 profesores, entre tiempo completo y asignatura, y de la que han egresado más de dos mil 400 estudiantes; es por ello que este anuncio cayó de sorpresa al rector de UDGVirtual, Manuel Moreno Castañeda, y al mismo rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, quien desconocía totalmente el proyecto.“No conozco el proyecto, el gobernador y el secretario Jaime (Reyes Robles), me hicieron un comentario muy breve que era un acuerdo con instancias de iniciativa privada, y que abarcaría específicamente el ramo del desarrollo digital creativo, eso es lo único que yo sé (…) (Sobre repetir esfuerzos) Yo no lo sé, esperaría el proyecto para poder emitir alguna opinión”, expresó Bravo Padilla, agregó que no buscará al gobierno del estado para que le presenten el proyecto, pues ellos se comprometieron a entregárselo, por lo que esperará que así se haga.El dato:

El 50% de los mexicanos cuentan con servicio de internet, pero los números son inferiores considerando a países como Estados Unidos y Canadá que la cifra llega al 80%.mac

