Buscan que Vielma y Robles rindan cuentas

Regidores del Partido Acción Nacional en Zapopan recaban pruebas para establecer una denuncia ante las instancias correspondientes para que se ejerza responsabilidad jurídica en contra del alcalde Héctor Robles Peiro y el exalcalde Héctor Vielma Ordoñez, por la supuesta falta de transparencia sobre la aplicación de los recursos correspondientes a la línea de crédito por 1,100 millones de pesos adquirida en la pasada administración.Así lo dio a conoce el regidor Ramón Ramírez, presidente del blaquiazul de ese municipio, quien señaló que el mayor foco rojo es el anuncio del alcalde de que no concluirán obras que habían sido etiquetadas con dichos recursos, entre otros puntos que en su momento tendrán que explicar ante la autoridad competente.“Creo yo que es una burla, con Vielma solicitaron una deuda de mil cien millones para realizar esas obras (Centro Cultural Constitución y el Hospital General de Zapopan) y que no se terminó, pero que debían haber concluido porque así lo manifestaron. No realizarlo primero es una falta de respeto para los ciudadanos porque lo prometieron y lo anduvieron divulgando. En algunas ocasiones inauguraron obras inconclusas tanto por Vielma, como por Robles. En la fracción del PAN solicitamos a la Contraloría la auditoria del crédito de mil cien millones y a dónde se destino. El problema es que la contralora (Teresa Brito), no dio resultados o no le permitieron hacerlos públicos”, dijo.Que les pongan un alto

Detalló el edil que en México no se debe seguir permitiendo que los políticos desfalquen el erario público y se vayan tan tranquilos sin pagar por sus errores o desvíos. Señaló que en esta administración, también se destinaron recursos para obras que ya tienen seis años y no se ve cuando puedan ser concluidas quedando como herencia de su incompetencia al gobierno que encabezará Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus al frente.“Es un problema de responsabilidad, tenemos que ver sobre las auditorias y la responsabilidad de la Contralora por no entregar la información que se le solicitó, porque en su momento tendría que haber sido detectado si había desvió de recursos. Que haya cárcel a quién desvió esos recursos para otras cosas, porque fue mucho dinero el que se pidió. Zapopan está endeudado por eso y no se han terminado las obras”, añadió Ramírez, quien señaló que además de la responsabilidad administrativa, tendría que haber responsabilidad penal.Se dijo sorprendido por las recientes declaraciones del alcalde al confirmar que no concluirá la construcción del Centro Cultural Constitución, al haberse autorizado en Cabildo la venta del Lienzo Charro La Generala, estando destinado ese dinero para invertirlo en dicho proyecto por segunda ocasión.mac

