Debido a lluvias cierran estación Dean de Macrobús

En Guadalajara, la lluvia en lugar de ser una bendición para refrescar y dar equilibrio al medio ambiente, se convierte en una pesadilla.En los últimos minutos se registraron en diferentes zonas de la ciudad graves inundaciones de casi un metro de altura, como en avenida González Gallo y calzada del Ejército, importante arteria cuya circulación acaba de ser cerrada por la Secretaría de Movilidad.Una conductora que iba en su vehículo por dicha avenida manifestó que “está imposible. Yo en un tsuru sentí que nos llevaba. Me orillé pero de verdad está imposible”, expresó la afectada.La tormenta también ocasiona el cierre de la estación del Macrobus Dean, se pide tomar precauciones a todos los usuarios.Otros incidentes ocasionados por las lluvias también se registraron, como la caída de árbol y poste sobre un vehículo Chevy color blanco, en la calle Obregón esquina con calle 32, se informa que no hubo lesionados, el conductor no se encontraba dentro del vehículo. Bomberos atienden la emergencia.

Otro incidente importante fue un árbol caído en la calle Gigante esquina Abasolo, en el lugar quedaron sueltos varios cables de alta tensión.

NM

