Presencia de autoridad en Ostula genera desconfianza

La situación que se vive en la comunidad de Santa María de Ostula es de un clima de desconfianza y de inseguridad, pues con la presencia del Ejército, todo se ha tornado más tenso y se presentan más violaciones de derechos humanos, indicaron algunos representantes de esta población en la que se registró un enfrentamiento el pasado 19 de junio, y quienes visitaron Guadalajara para dar a conocer su versión."Nosotros no estamos en contra del gobierno, siempre y cuando garantice la tranquilidad y la paz social ante todo. Siempre hemos estado abiertos al diálogo ante cualquier cosa, y se lo hemos demostrado porque tenemos actas de acuerdo, minutas de acuerdos, convenio incluso sobre esta situación, pero ahora sí decimos que el gobierno nos ha traicionado, nos ha traicionado porque estando activo un convenio firmado el día 16 de marzo de este año, se violaron esos acuerdos", dijo Agustín Vera Ramírez, vocero e integrante de la comunidad.Agregó que los conflictos en los que se han visto sumergidos, entre los que están la inseguridad, la creación de mecanismos de autoprotección y los constantes incidentes con las autoridades federales y estatales para atender sus demandas, han hecho aún más tenso el ambiente dentro de la comunidad, pues luego de la manifestación mediante la que exigían el cumplimiento de varios acuerdos, y que terminó en un ataque de parte de los integrantes del Ejército, las cosas ya no han vuelto a la calma.A pesar de esto, recordó, han buscado acercamientos con las autoridades para que se restablezca el diálogo y la cooperación que se tenía antes del enfrentamiento, sin embargo, no existe vista de que los distintos niveles de gobierno estén interesados en ello."Queremos que se nos respete en la forma de vida que tiene nuestra comunidad. A nosotros nunca nos ha gustado la violencia, nunca nos ha gustado la agresión, siempre somos pacíficos y siempre actuamos de acuerdo a derecho. Hemos ganado muchas batallas de acuerdo a derecho, a mesas de trabajo, eso es cierto. Y en ese contexto es que nosotros seguimos trabajando", dijo.Agregó que otra de sus principales existencias es la liberación del líder de su movimiento Cemeí Verdía, pero reiteró que esta solicitud la hacen "apegados a derecho", por lo que continuarán apoyando su defensa legal.Vera Ramírez invitó a la sociedad a que vea documentales y otros materiales que circulan en las redes sociales en los que se muestra la verdadera situación que viven y, también, la falta de atención de las autoridades de todos los niveles de gobierno.mac

