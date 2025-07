No habrá tregua contra agresiones a personal de UBER

El Secretario General de Gobierno Roberto López Lara, indicó que se castigará con todo el peso de la ley a quien cause daños al patrimonio de particulares, así como cause lesiones a civiles, en torno a los dos casos registrados recientemente, donde taxistas regularizados han detenido a transportistas de la empresa Uber.“Donde tengamos un hecho en el que se atente contra las personas o a las propiedades, el Gobierno del Estado actuará con mano fuerte en ese sentido, por el momento no tenemos enfrentamientos, hemos tenido conatos pero afortunadamente ha estado la autoridad presente”, refirió el Secretario General de Gobierno de Jalisco.El funcionario indicó que se ha dispuesto de un operativo extenso en la metrópoli tapatía para evitar que se registren hechos de violencia y reiteró que la empresa Uber se encuentra limitada en funciones de poder establecer un sitio, debido a que su forma de operar ingresa mediante una aplicación de internet, en donde se paga por adelantado.“Donde si haya sitio vamos a entrar con toda la fuerza del Estado y donde tengamos un hecho violento, vamos a consignar a quien cometa actos ilícitos” refirió Roberto López Lara.El Secretario General de Gobierno indicó que se encuentran trabajando en mesas de trabajo donde se establecerán los parámetros para determinar acciones como la alternativa regulatoria, con la que se busca no afectar a los taxis concesionados, así como a la empresa Uber.“Si bien es cierto ya hay un servicio, hay que ver cómo lo regulamos”. Finalizó el Secretario General de Gobierno Roberto López Lara.

