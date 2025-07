Útiles escolares que no usarán sus hijos

Las listas de útiles escolares a veces contienen materiales que no son tan útiles o no saben dónde van a parar cuando son entregados a los maestros e incluso algunos son exigidos con marca en específico, comentaron padres de familia a La Crónica de Hoy Jalisco, pues al surtir la lista, observan año con año que hay elementos que durante el ciclo tuvieron que comprar de nueva cuenta, como hojas blancas o el famoso lápiz bicolor.La señora Martha Pulido asegura que en el caso de las hojas blancas nunca saben dónde van parar, pues en el grupo de su hijo hay alrededor de 34 estudiantes y todos entregan a su maestra el bloc con 100 hojas que se les solicita, pero cuando asiste al salón de clases cuando se convoca a junta, según considera, no hay espacio en el aula para almacenar esa cantidad de papel.“Mi hijo va en tercer año, desde primero le piden hojas blancas, y nunca veo que las usen, a lo mejor sí de vez en cuando, pero en lo general todos sus trabajos y tareas van en los cuadernos y los libros; de verdad no sé en qué se utilicen”, dijo la señora Martha Pulido.Mismo caso refiere la señora Verónica Aguilar, pero con los lápices bicolores, su hija cursa el cuarto grado y de igual manera desde que comenzó la primaria siempre aparece el lápiz bicolor en las listas de útiles, dice que los utilizan de manera personal para calificar sus trabajos y tareas, pero que los exámenes que recibe vienen calificados a veces con pluma.“No sé qué pasa con esos lápices bicolor, al final del año no sé si quedan, si los tiran. Nunca me había preguntado qué pasaba con ellos, porque no creo que se los terminen, lo bueno es que no son caros y salen baratos, no pesa comprarlos, pues”, apuntó.En estos casos ambos niños cursan la primaria en una escuela pública, donde no se les exige marcas específicas en la compra de los cuadernos, lápices, plumas, marcatextos o demás materiales, caso contrario en las escuelas privadas, dónde esto sí es un requisito, comenta Paola Villalobos, quien tiene a su hijo inscrito en un colegio de origen alemán.“La lista de útiles te especifica qué marca de cuaderno, hasta de las plumas y las acuarelas, además de que llevan libros específicos que son editados en Alemania, y todo debe de cumplirse de esta manera”, aseguró la señora Paola.mac

