Parque de la Solidaridad Iberoamericana. Pulmón y espacio lúdico del Oriente tapatío

El Parque de la Solidaridad Iberoamericana, conocido como Parque de la Solidaridad o coloquialmente como “La Soli”, es un pulmón y espacio lúdico y recreativo para los habitantes de la ciudad, en especial, del Oriente de la ciudad.Jóvenes y no tan jóvenes, vecinos del parque en especial, comentan que ha sido un espacio ideal por muchos años para no asistir a clases, irse de “pinta” y pasarla bien, algunos dieron su primer beso, tuvieron su primera relación sentimental e iban a noviar en el sitio.Este espacio fue inaugurado el 18 de enero de 1991, durante el sexenio del salinismo, contrario a lo que muchos piensan el origen del nombre del parque no es porque se utilizó el nombre de “solidaridad” para uno de los programas sociales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sino que es por honrar la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos que se llevó a cabo en Guadalajara en el mes de julio de ese mismo año.Ubicada en la unidad Benito Juárez, cercana a la colonia Tetlán, el parque cuenta con una extensión de 110 hectáreas, con extensas áreas verdes y arbolados.En el aspecto recreativo, el parque cuenta con dos espejos de agua natural, donde se conserva la presa, terrazas con asador para un día de picnic en familia, juegos infantiles, fuentes de soda, un teatro al aire libre y un tren escénico.En sus instalaciones deportivas cuentan con academias y ligas de diferentes deportes, de futbol en especial, ya que cuenta con múltiples canchas empastadas y de tierra, 20 canchas de usos múltiples (basquetbol, voleibol, tenis, entre otros deportes), una pista de bici-cross, un auditorio para 3 mil 500 personas con gimnasio de usos múltiples, además de un pequeño estadio para futbol que cuenta con pista de tartán y fosa de salto y uno de béisbol, ambos con graderío de mil 500 personas.Las instalaciones del parque han sido sede de diversos eventos como exhibiciones de autos clásicos y lowrides, conciertos, eventos de lucha libre, carreras pedestres, entre otros.Para llegar al parque, diversas rutas del transporte como el 633 Vía 2, 33, 39 y 45 Vía Nuevo Zalatitán, son las que circulan por el lugar, también se encuentra a corta distancia la estación de Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero.

