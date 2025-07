El miedo a envejecer

Algunas de las características que identifican a los pacientes con gerascofobia, son por ejemplo las personas quedan atrapados en una moda, usando peinados, modelos y colores que en su momento fueron tendencia entre adolescentes y jóvenes, informó la experta en Psicología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, Esmeralda Yelisse García Ortega.La especialista también mencionó que esta fobia afecta a un sinnúmero de personas y suele aflorar a partir de la cuarta década (40 años) de la vida cuando los cambios producto del paso del tiempo empiezan a ser más evidentes como la aparición de líneas de expresión, flacidez y encanecimiento.Destacó que el desarrollo de esta fobia puede ser más frecuente en quienes no vivieron su niñez, adolescencia, juventud e incluso su etapa de adultos jóvenes a plenitud, como consecuencia de haber asumido responsabilidades muy importantes que no les correspondían, pero que por circunstancias o necesidades en su momento se vieron obligados a aceptar.“Se les dan responsabilidades de adulto, entonces no viven su infancia, ni su adolescencia, ni incluso la etapa adulta y es cuando dicen: ‘quiero cobrársela a la vida’ ya estando muy grande” afirmó García OrtegaAnte esto, la experta dijo que la mejor recomendación es vivir cada etapa plenamente y encontrar satisfacción conforme se avanza en edad: “desde que nazco dependo de mi mamá. Pero de repente dejo el biberón y los brazos y empiezo a caminar; estoy perdiendo algo, pero ganando otra cosa y así sucesivamente; lo mismo en la edad adulta, pierdo -que es uno de los principales miedos-, toda la situación que tiene que ver con la imagen corporal (aparecen) canas, arrugas, pierdo esa vitalidad física, pero gano esa sabiduría y esa estabilidad emocional”.Indicó que por otro lado, como en el resto de las fobias, la gerascofobia llega también afectar de manera importante el desempeño de quien la desarrolla, porque en casos extremos puede traducirse en depresión, ansiedad, sudoración dificultad respiratoria, entre otros, momento éste en el que se hace necesaria la intervención profesional.

