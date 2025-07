Ambulantaje indiscriminado llena el estadio de Charros

A la par del éxito en taquilla que han tenido los Charros de Jalisco desde la temporada pasada y en lo que va de esta, los franeleros que “cuidan” el auto hasta por 50 pesos, el comercio informal con venta de artículos piratas, y la reventa, también han tenido éxito ante la mirada distraída de las autoridades de Zapopan que al momento lo han permitido.Sin esconderse, a la mirada de todo mundo, incluso a unos metros de policías municipales o agentes de Movilidad, personas con franelas en las manos ofrecen espacios de estacionamiento en la calle con un costo de 50 pesos por “cuidar” el auto; sobre las vialidades Dr. Luis Farah, Santa Lucía, Manuel M. Tortolero, que circundan al inmueble, es común ver a estas personas que apartan el espacio público, además en otras calles como Manuel Alatorre, Lourdes, para la incomodidad de los vecinos.“Pasó el otro año y ahora otra vez, se quieren adueñar de la calle, mis dos hijos me visitan los domingos con mis nietos, el año pasado de plano dejaban de venir cuando jugaban el domingo porque les querían cobrar o porque no encontraban lugar (…) además el ruido que se hace es molesto, no estás a gusto”, expresó la señora Josefina Valdez, residente de la colonia Tepeyac.En la temporada pasada cuando estaba al frente del ayuntamiento de Zapopan, Héctor Robles Peiro; y Mauricio Gudiño Coronado, como secretario de Movilidad, se anunció la implementación de un operativo para retirar estas prácticas de la calle, aunque se disminuyó no se pudo erradicar y quienes ofrecían los espacios dejaron de portar las franelas que los caracterizan, pero de manera más discreta abordaban a los automovilistas; ahora con la llegada al ayuntamiento de Zapopan de Pablo Lemus Navarro; y el cambio en Movilidad, con Servando Sepúlveda Enríquez, se mantienen los franeleros.De igual manera la venta de productos apócrifos se dan en las inmediaciones del Estadio, sobre las avenidas Venustiano Carranza y Obreros de Cananea, cercanos al Auditorio Telmex, se estacionan camionetas que ofrecen la mercancía con la imagen de los Charros, camisas con estampado desde los 100 pesos, pañuelos, tazas, pulseras y las gorras, son algunos de los artículos a la venta.Es precisamente sobre la avenida Venustiano Carranza al cruce con Obreros de Cananea donde se tiene alta presencia de policías viales y municipales para la implementación del operativo de seguridad para el arribo de aficionados al Estadio de los Charros.Una vez dentro del cerco de seguridad y sobre el Bulevar Panamericano (calle donde están los ingresos al Estadio), los revendedores de boletos abordan a los aficionados para ofrecer por el doble de su precio el ticket para el ingreso al juego, de igual manera operan ante los ojos de policías e inspectores municipales.

En el caso de la reventa, la directiva ha realizado acciones para evitar que los boletos caigan en la red de revendedores, tanto la temporada pasada como esta, para el juego de apertura se ofrecieron exclusivamente en paquete, es decir, cuatro boletos que daban acceso a ese juego y a la primera serie que se jugara en casa, y únicamente el día de la inauguración se podía adquirir de manera individual, sin embargo, a pesar de este tipo de medidas había boletos en reventa.DatosLa venta de productos apócrifos se dan en las inmediaciones del Estadio, sobre las avenidas Venustiano Carranza y Obreros de Cananea, cercanos al Auditorio Telmex.cg

