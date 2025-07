Banquetas Libres…de ambulantes, autos y obstáculos

Con un programa de concientización arranca el Programa Banquetas Libres en Guadalajara. Los primeros 15 días serán apercibimientos. Después habrá multas de 3 mil 266 pesos a quien obstaculice estos espacios.“Ya no habrá tolerancia de ningún tipo para quien esté obstaculizando las baquetas”, advierte el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, haciendo énfasis en el caso de los comerciantes ambulantes.Y explica: “El Programa Banquetas Libres tiene 4 etapas: una, la de automóviles; dos, la de obstáculos de movilidad urbana, postes y todo tipo de obstáculos que estén estorbando en las banquetas; tres, comercio ambulante; y cuatro, finalmente, que será el año que entra el trabajo de obra civil para mejorar banquetas. Lo que quiero decir es que las 3 primeras etapas se van a desarrollar prácticamente de manera simultánea, en la medida que vayamos teniendo disponibilidad; pero sobre todo en la parte del comercio ambulante, ya no habrá tolerancia de ningún tipo para quien esté obstaculizando las baquetas”.La mañana de este lunes el primer edil tapatío arrancó el Programa Banquetas Libres. En el cruce de la avenida Federalismo y la calle Pedro Moreno entregó el primer folio de apercibimiento a Dorín Romero, quien vende pan en un automóvil que estaciona casi afuera de un negocio de franquicias. La mujer atendió el llamado, aunque dice que en adelante deberá buscar otra opción para mantener a su familia, pues esa era su única forma de ingresos.Por lo pronto el equipo de Banquetas Libres no tiene atribuciones para retirar a comerciantes ambulantes. Tendrán que apoyarse con el área de Inspección y Reglamentos. Posteriormente se buscará modificar la normativa para darle más facultades al personal encargado de este proyecto.En el operativo participarán 30 elementos, principalmente personal del área de Estacionamientos que no tenía funciones específicas pero sí contrato de base en el ayuntamiento. Paulatinamente se sumarán miembros del Equipo de Socialización y en noviembre podrían incorporarse trabajadores de otras áreas para fortalecer los operativos.Será hasta el 02 de noviembre cuando comiencen a aplicarse la multas, de momento son llamados de atención. El primer edil tapatío dice que el programa no tiene fines recaudatorios, que forma parte del rescate del centro histórico.Los reportes o quejas respecto a la invasión de banquetas se pueden hacer marcando el teléfono 070 o a través de la cuenta de twitter @GuadalajaraGob.

