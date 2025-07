Clausuran Plaza de los Mariachis

Este fin de semana fueron clausurados varios quioscos e islas la Plaza de los Mariachis. La sanción se debe a que en el lugar no cumplen con los reglamentos municipales, por lo que el primer edil de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, advierte: “Aquí en la ciudad se acabó el desorden. Es decir, el que viole la ley va a pagar las consecuencias”.Cuestionado sobre las causas de la clausura abunda: “Si venden alcohol a menores, si hay un desorden como que hay…o sea, es cosa de ir a la Plaza de los Mariachis. Simplemente, como huele la Plaza de los Mariachis es motivo suficiente para que la clausuren”.El titular la dirección de Inspección y Vigilancia, Oscar Villalobos, agrega que la clausura fue porque el responsable no tiene permiso para venta de bebidas alcohólicas, no cuenta con medidas de seguridad, no tiene señalética, carece de higiene en su cocina y su cableado eléctrico está en malas condiciones. Por ello debe pagar una multa el concesionario.El cierre de la Plaza ocurrió desde la madrugada del sábado y el lunes por la tarde seguía clausurada.El siguiente paso es revisar los términos del contrato que hay entre el ayuntamiento y el empresario Gustavo Ruiz Velasco Nuño.“Nosotros lo que queremos es que la Plaza de los Mariachis funcione como se debe y si se está violando la ley por parte de quien tiene la concesión, pues es una causal de revocación del contrato”, sentencia el presidente municipal de Guadalajara.Este espacio público fue otorgado en concesión, por un periodo de 30 años, durante el gobierno que encabezó Alfonso Petersen Farah del Partido Acción Nacional (PAN). A cambio el empresario Ruiz Velasco se comprometió a invertir 8 millones de pesos (mdp) para la remodelación de la Plaza.En su momento emitió observaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por las deficiencias de las obras en el espacio considerado como parte del “Centro Histórico y Barrios Tradicionales de Guadalajara”, pero aún así los trabajos continuaron. Incluso el 26 de noviembre de 2009 se reinauguró la Plaza, aunque las intervenciones estaban inconclusas y malhechas.Aunado a lo anterior, el gobierno de Alfonso Petersen omitió los incumplimientos en las fechas para entregar los trabajos; permitió que en lugar de remodelar las fachadas sólo fueran pintadas; y además se hizo “de la vista gorda” con los cableados sobreexpuestos y las banquetas no intervenidas. Ese fue el último trienio panista. Seis años después el ex alcalde blanquiazul vuelve a despachar en el ayuntamiento tapatío pero como regidor de oposición.En el intermedio, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se comprometieron a revitalizar la Plaza de los Mariachis. Todo quedó en promesas.Durante los gobierno priistas y panistas la Plaza de los Mariachis ha operado “como una gran cantina al aire libre”, según los vecinos, que además del ruido se quejan de la basura, los malos olores, los festines que se prolongan toda la madrugada y lo descuidado del lugar.Ahora el gobierno que encabeza el Partido Movimiento Ciudadano (MC) dice que sí le entrará al tema. “Forma parte de estrategia de reordenamiento del centro. La Plaza de los Mariachis debe volver a ser un emblema del centro de la ciudad y en esta condiciones no es más que una vergüenza”, dice Enrique Alfaro.mac

