El comercio de animales es cruel

Durante décadas el tianguis El Baratillo ha costado la vida a miles de animales. Hemos sido testigos cada domingo del sufrimiento y crueldad que supone que se comercie con ellos, hacinados en jaulas, enfermos, heridos; cachorros con apenas días de nacidos amontonados en mochilas, cajas o cajuelas de autos. Animales de todas las especies representan un lucrativo negocio ante la falta de conciencia de quienes aún los compran viéndolos como objetos y no como lo que son, seres sintientes con la capacidad de sufrir y disfrutar y a quienes debemos proteger y respetar.Vender animales no es un trabajo digno, es explotar a otros para beneficio propio y eso carece de toda ética y justicia. A las personas que les impidieron vender el pasado domingo animales, no significa que pierdan su espacio, se les pide a que vendan lo que es correcto vender: cosas, no vidas. Se les invita a que verdaderamente trabajen.Aún en nuestra sociedad el comercio de animales es algo legal, desde luego sabemos que no porque algo sea legal significa que sea justo. El reglamento municipal prohíbe la venta de animales en vía pública, hacerlo valer tras el atinado operativo que realizó el Gobierno de Guadalajara supone abrir un debate social sobre la consideración que tenemos hacia los animales y que más personas se opongan a esta actividad.Quienes lucran con la vida de los animales buscarán a toda costa continuar con esta actividad, los escrúpulos de alguien que vende en un lugar como el Baratillo no son ajenos al de un criador de revista, por esa razón ha sido positivo para los animales y para quienes queremos una sociedad lejos de la violencia hacer valer la ley y coadyuvar con las autoridades para que no se retroceda un ápice, incluso tras las amenazas de los vendedores de animales.Debemos ponernos del lado correcto ¿Quiénes son las víctimas? ¿Perras usadas como pie de cría a quienes les arrebatan sus cachorros, aves a quienes les cortan las alas, gallos que serán torturados en un palenque, palomas hacinadas en jaulas para usarlas como tiro al blanco, gatitos, pollitos, conejos, hamsters o tortugas que se venden como juguetes para niños?. Es urgente que reflexionemos al respecto.Son incontables las víctimas ya. Justo después de las tres de la tarde a de cada domingo, acuden protectoras al lugar para intentar ayudar a los animales que han abandonado enfermos, agonizando en contenedores de basura o en la banqueta, a veces cuentan 60, 80… animales que no se vendieron y ya no es costeable seguirlos teniendo.Sin duda estamos frente a acciones de cambio que la sociedad está exigiendo, cada vez somos más quienes rechazamos la crueldad y la violencia contra los animales. Como activistas nunca debemos bajar la guardia en el trabajo de educación, sensibilización, concienciación e investigación.Contacto: dulcer@igualdadanimal.mx

