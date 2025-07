Alerta de Género no ha disminuido la violencia

Las políticas que actualmente existen para combatir la violencia de género son insuficientes; el Instituto Mexicano de Ciencias Forenses delegación Jalisco, durante el año en curso tenía registradas 128 autopsias de mujeres asesinadas con violencia, de las cuales 28 eran amas de casa, dos de ellas fueron asesinadas a golpes. Incluso en los tres Estados de la República Mexicana donde se mantiene activada la Alerta de Género no se registra una disminución en los ataques en contra de mujeres; sobre el tema abundó en entrevista para la Crónica de Hoy Jalisco, la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa.Cuando se le cuestionó sobre la Alerta en el Estado de Jalisco, la Legisladora comentó, “Mira yo digo que urge alerta de género en todos lados, porque el tema de la violencia no es un tema menor, el problema es que en los tres Estados que tienen Alerta de Género, no hay resultados concretos del avance, por eso propuse la modificación en la Alerta de Género pues parece un mero juego de palabras sin resultados”, enfatizó.La propuesta con enfoque

Se solicita la modificación a diversas áreas de atención a la violencia de género, unas de ellas la Alerta de Género y la otra la atención a denuncias, pues la primera (Alerta de Género), hasta el momento no contempla la presentación de un informe mensual o periódico, que permita el análisis de resultados, la segunda, por falta de sensibilidad.• Que no se tarde tanto en que la Secretaría de Gobernación en emitir la Alerta de Género• Que se concretice las actividades de la alerta para poder estudiarla• Que presenten informes que permitan decir qué avances hayEl estado general de la violencia es alarmante según la diputada, “Por ejemplo que en Quintana roo hayan dos asesinatos de mujeres en un día y en Puebla tres, es muy escandaloso, entonces en ese sentido, es muy importante seguir presentando iniciativas que pretendan erradicar la violencia de género”, finalizó la legisladora.¿Quién decide el género violentado?

El tema de “paridad de género” es más complicado que el sólo hablar de hombre y mujer (binomio de género), y aunado a la violencia, se expande de manera preocupante, según las estadísticas de Brasil (por ser las más fáciles de consultar), la esperanza de vida para una mujer transgénero es únicamente de 30 años, y eso no lo contemplan las estadísticas nacionales al hablar de violencia de género, sobre el tema comentó también para la Crónica Jalisco, la activista Ophelia Pastrana, quien además de haber participado en platicas frente al Senado de la República con el tema de inclusión, ha dedicado gran parte de su vida a promover igualdad a la comunidad trans en México.“Qué se necesita para que en el censo, las personas se puedan presentar como transgénero sin tener pena social, y que luego, según el sexo en el que se identifican se pueda tomar en cuenta para las estidasticas, por ejemplo; la estadística común es que las mujeres son más longevas que los hombres, ese es como el conocimiento social, pero si tomas en cuenta que las mujeres trans viven muy poco, y digo muy poco porque por poner un ejemplo, en Brasil la expectativa de vida para una mujer transgénero es de 30 años”, exclamó Ophelia Pastrana.Congreso de Jalisco debatirá violencia

Como parte del las nuevas iniciativas para combatir la violencia de género se realizarán ponencias y mesas de trabajo en el Congreso de Jalisco con el objetivo de acercar a los especialistas en los temas de violencia para generar políticas funcionales en la materia, las primeras pruebas de dichas mesas de trabajo se realizarán el próximo jueves 26 de noviembre con el tema “El feminicidio desde la perspectiva judicial”, preside Rocío Morales, jueza titular del juzgado 61.¿Qué es la alerta de género?

Se trata de una serie de acciones que el Gobierno tendría que realizar para hacer frente a la violencia cuando se vuelve exacerbada por feminicidios y violación a los derechos de las mujeres. Son acciones emergentes que los Gobiernos deben de tomar, una vez que se ha determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer más allá de lo que actualmente se está haciendo.mac

