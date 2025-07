Realizan operativos de revisión a transporte público de lujo

La Secretaría de Movilidad inició operativos de revisión a las rutas TUR y Premier esta mañana para verificar si las unidades de lujo o de características especiales del transporte público cumplen con las condiciones de calidad y seguridad que les permite cobrar una tarifa de 12 pesos.Los resultados de la revisión a 35 unidades, fueron la infracción correspondiente a 24 unidades por faltas menores como carecer de luces, televisión o radio, y el retiro de circulación de 9 unidades debido a irregularidades relacionadas con la seguridad de los usuarios, tales como no contar con el sistema de puertas cerradas, mala condición en las llantas, el conductor no exhibió la documentación correspondiente o trasladar pasajeros de pie.Las rutas consideradas de características especiales y que por lo mismo pueden cobrar una tarifa diferenciada deben contar con servicio de televisión, radio, aire acondicionado, que no viajen personas de pie, asientos acojinados y, principalmente, tener medidas de seguridad como el sistema de puertas cerradas y las condiciones mecánicas adecuadas.Los operativos fueron en tres puntos de la avenida Ávila Camacho: uno en el cruce con la avenida Circunvalación, otro entre las avenidas Patria y de la Presa, y el tercero al cruce con Enrique Díaz de León, mientras que un cuarto punto de revisión se instaló en la calle López Cotilla, esquina con Lope de Vega, a un costado del Centro Magno.Este tipo de operativos serán permanentes para vigilar que en las unidades de estas rutas se preste el servicio conforme a las características especiales ofrecidas, pues de reincidir en este tipo de irregularidades, podrá promoverse a la baja la tarifa que cobran o, incluso, cancelarse su concesión.cr

