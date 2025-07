Continúa plantón en zona del Santuario

Las calles de la zona del Santuario permanecen custodiadas por las autoridades municipales de Guadalajara, quienes vigilan en espera de que les sean concedidas al Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República Delegación Jalisco, las órdenes de cateo que fueron solicitadas a un Juzgado de Distrito, en torno a la investigación de venta de fármacos de procedencia ilícita.Durante la noche del domingo la desesperación de no comercializar sus productos, orilló a un sujeto a arribar a una finca de la calle General Arteaga, donde fue sorprendido cargando una camioneta con más de 4 mil 500 medicamentos, y otros más que son catalogados como de uso controlado.Durante la mañana del lunes se cumplieron tres días de la intervención que realizaron elementos de la Policía de Guadalajara, en coordinación con personal de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, donde se establecieron puntos de distribución de medicamentos de manera ilegal, además de fincas que fungen como bodegas donde se almacenan una gran cantidad de fármacos.Las patrullas bloquean los accesos al corazón del Santuario, policías en cada calle custodian el paso a todos aquellos que tienen que pasar por el lugar, y en algunos casos, se hacen revisiones a las personas que ingresan y salen.“Se ve muy solo todo desde que están aquí los policías, ya nadie te ofrece nada en la calle, antes no dejaban de ofrecerte y estaban por todos lados, ojalá estuviera así siempre, pero ya luego se van y todo vuelve a ser como antes”. Comentó Sandra, vecina de la zona.Algunos de los comercios reglamentados y que operan como farmacias, también celebran que el operativo inhiba a los comerciantes clandestinos que operan en la zona, sin embargo la presencia policial y la vigilancia han reducido las ventas en estos establecimientos legales en más de un 50%.“La gente ya no llega como antes, les dan miedo los policías porque les revisan al entrar y al salir de este rumbo, nunca se había visto esto así, antes el operativo era de un día, al día siguiente ya está todo igual, hoy no, ojalá y así sea, a nosotros nos conviene estamos debidamente establecidos”. Indicó “Jorge” comerciante de la zona.Un negocio establecido dedicado a la venta de medicinas, fue verificado por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, y se determinó que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas y fue clausurado.Una de las detenciones más significativas que han asestado las autoridades, ha sido la de un sujeto que desalojaba una bodega y pretendía trasladar una gran cantidad de medicamentos controlados, por lo que fue puesto a disposición de la agencia mixta de la Fiscalía General del Estado. Por su parte el balance de detenidos suman 8 arrestos, y la retención de un menor de edad.

NM

