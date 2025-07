En Bicicleta. Para novatos del ciclismo urbano

En nuestra bella Guadalajara cada día hay más personas que deciden adoptar la bicicleta como medio de transporte sin importar qué tan seguro pueda ser, en realidad lo interesante es el beneficio personal que vas a adquirir, muchos lo decidimos porque llegamos más puntuales al destino, tal vez porque descubrimos que podemos comer todo lo que queramos sin culpa ni dietas, sentimos que nuestros pulmones se purifican, nuestro cuerpo se siente más joven y fuerte, además, el buen humor está a la orden pues hasta podemos sentirnos buenas personas porque nos enamoramos de la vida, nos hacemos positivos y serviciales, lo mejor del viaje es que sólo inviertes una vez para después sólo darle un mantenimiento que no cuesta mucho a tu vehículo, y en estos tiempos es lo mejor pues lo agradecen los bolsillos.Para llevar esta actividad a cabo lo fundamental es la voluntad de comprometerte contigo mismo al subirte a tu nuevo medio de transporte, tu bicicleta. Tienes que ser consciente de la responsabilidad que implica desplazarte en este vehículo, pensar en que eres frágil porque no tienes nada que te proteja y que tú eres el motor, por esta razón debes empezar poco a poco, puedes comenzar practicando tu pedaleo en un parque, para después rodar algunas calles hasta aumentar tu condición física, conocer y dominar tu bici.Necesitarás mucha paciencia pues una vez que decidas desplazarte por la ciudad te encontrarás con varios obstáculos, y aquí es dónde debes pensar que siempre eres invisible, no confiar, es decir, debes estar "Alerta", está es la contraparte, pues a la mayoría de las personas les cuesta trabajo compartir la ciudad, siempre debes mirar a los conductores, observa y aprende a leer sus movimientos, esto puede ayudar a prevenir accidentes. Usa el oído, escuchar el motor de los autos también indica el comportamiento del conductor, a qué velocidad se acerca y qué debes hacer, recuerda que entre más ruidoso es más peligroso. Ir con todos tus sentidos en lo que vas haciendo es sinónimo de "respeto". Y para esto también debes involucrarte y conocer los derechos y obligaciones del ciclista, además de la señalización vial.Es fundamental mantener un control, responsabilidad y comprensión, pues por naturaleza al hacer ejercicio, en este caso al pedalear, se activa el sistema nervioso, el corazón late más deprisa, las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, la presión se eleva y es un privilegio recordar que estamos vivos mientras nos desplazamos, pero al momento de que aparezca algún obstáculo que esté fuera de nuestro control, como la aparición sorpresiva de un auto, un peatón u otro ciclista o nosotros sorprender a alguien, con todo este movimiento es fácil caer en la práctica de un ciclismo agresivo. Es mejor procurar ser amables, no perder la conciencia, es uno de tantos retos al compartir las calles.Andar en bici en la ciudad es más divertido de lo que te imaginas, para que disfrutes transportarte en ella estudia bien las rutas. También cuida tu Seguridad y la de tu bici, nosotros no tenemos direccionales pero tenemos manos para hacer señas, usa luces y casco, que aunque no es obligatorio sí es recomendable, compra un buen candado, aunque el mejor siempre serán tus ojos. Aprende mecánica básica.¡Ahora sí bienvenido a tu nueva etapa de Ciclista Urbano! En seguida unas imágenes explicando la señalética ciclista, para que todos nos vayamos acostumbrando... sigue leyendo está sección cada sábado pues seguiré escribiéndote más recomendaciones. Y para conocer más de la cultura ciclista escucha todos los viernes Radio Vital 1310 AM, EN BICICLETA, 5:00 pm.cr

