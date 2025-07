Zapopan se suma a defensa de Los Colomos

El ayuntamiento de Zapopan se suma a la lucha del Gobierno del Estado y de Guadalajara en la defensa del Bosque de los Colomos.“Nuestro Bosque es de todos, y reprobamos las resoluciones del Tribunal de lo Administrativo (TAE)”, sentencia el presidente municipal de la ex villa maicera, Pablo Lemus Navarro, respecto al aval de los magistrados para que inmobiliarios construyan en el área natural.El primer edil además hace un llamado a los ciudadanos para que “hagan suyo ese espacio”. Junto con la regidora Michelle Leaño Aceves advirtió que el Bosque Pedagógico del Agua, también conocido como Colomos III, está amenazado por intereses inmobiliarios y que esto debe combatirse por todas las vías posibles.“De las 41 hectáreas que originalmente tenía solamente quedan 28, las demás se han perdido por intereses particulares y por supuesto, por una omisión de los distintos gobiernos que no le han entrado de fondo a depender este punto emblemático de Zapopan”, lamentó.La regidora Michelle Leaño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, anunció que en breve presentará una iniciativa ante el pleno del ayuntamiento para crear un Consejo Ciudadano para la Protección del Bosque Pedagógico del Agua.“¿Qué esperamos de quien encabece la dirección del Bosque? Que sea alguien que mantenga una coordinación estrecha con el sector social y organismos no gubernamentales para la ejecución del programa de manejo del Área”, señaló la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).El diputado Enrique Aubry apuntó que desde el Congreso se presentará una iniciativa para limitar los alcances de las decisiones del Tribunal de lo Administrativo y que además se conformará una mesa de trabajo para defender el Bosque Los Colomos en sus tres áreas, Colomos I en el municipio de Guadalajara así como Colomos II y III (Bosque Pedagógico del Agua y Arroyo La Campana) ubicados en Zapopan.El dato

Existe una suspensión legal que impide al Gobierno Municipal de Zapopan efectuar cualquier tipo de intervención en el Bosque Pedagógico del Agua ó también llamado Colomos III.

NM

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .