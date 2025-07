Molestia por cobro de estacionamientos en Ciudad Judicial

La Comunidad de Abogados Independientes hace un llamado al Gobernador del Estado y a los diputados locales para evitar que se cometa un abuso en contra de los usuarios y trabajadores del Poder Judicial al pretender cobrar por el estacionamiento, bajo el pretexto de que se les prestaría mayor seguridad a las unidades.

"La Ciudad Judicial se encuentra construida en un terreno cedido por el Gobierno del Estado, por el cual no se paga arrendamiento, hipoteca o gravamen alguno que implique la necesidad de concesionarlo, pretender que alguien abiertamente se enriquezca con dinero publico o a costa del mismo, es algo que no se debe permitir", argumentó Víctor Hugo Hernández Escobedo quien acudió al Legislativo a hacer del conocimiento de los diputados la inconformidad de los abogados.El litigante señaló que se han recabado más de 5 mil firmas de abogados, peritos, empleados del Poder Judicial y ciudadanos en general, quienes han manifestado su disposición para realizar las acciones correspondientes a través de juicios de amparos y en su caso actos de resistencia civil pacifica, para no permitir lo que ellos llaman un atropello.

