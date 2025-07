Sanciona ITEI a 14 por opacidad

Por no cumplir con la Ley de Transparencia, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) impuso 14 sanciones a funcionarios, ex funcionarios municipales y a un dirigente de partido político.Se trata de el ex presidente municipal de El Salto (2012-2015), Joel González Díaz, a quien se le impuso multa y amonestación pública con copia a su expediente laboral por no publicar información fundamental en el portal de Internet. La sanción fue de tres mil 238 pesos.A David Antonio Wong Avilés, ex titular de la Unidad de Transparencia e Información de Servicios de Salud de Zapopan (2012-2015), se le aplicó amonestación pública y multa de tres mil 116 pesos por no resolver en tiempo y forma un recurso de información.Asimismo, se resolvieron seis procedimientos de responsabilidad administrativa con sanciones para los titulares de diferentes organismos públicos municipales y de un ayuntamiento por no haberse adherido al sistema INFOMEX o contar con un sistema electrónico propio para que los ciudadanos soliciten información u obtengan respuestas a sus peticiones.Las multas fueron de siete mil 10 pesos para los ex directores de los DIF municipales de: Huejuquilla El Alto, Mezquitic, Bolaños, Chimaltitán y Villa Guerrero; así como para el ex alcalde de Huejuquilla El Alto, Martín Madera Escalante.Por no acatar una resolución del Pleno y seguir sin publicar información fundamental en sus páginas de Internet, se impuso amonestación pública con copia al expediente laboral a los Presidentes Municipales Acatlán de Juárez, Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado; San Marcos, Baltazar Curiel García, y Villa Purificación, así como al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Jalisco, Humberto Ortiz García.Asimismo, se amonestó a Juan Manuel Macedo Ramírez Director de Planeación Urbana y Ecología del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y a Ramón López Ruíz Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxcueca, por no entregar información pública a solicitantes, aun cuando el propio ITEI les ordenó hacerlo.cr

