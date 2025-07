Circulan camiones pirata en la ciudad

Representantes de las rutas 380 y 280 A, de la Alianza de Camineros anunciaron denuncias penales en conjunto con los usuarios en contra de los camiones “piratas” que hasta el momento han ocasionados graves daños económicos a cerca de 40 mil usuarios que diariamente utilizan esta ruta. Aseguran que a raíz de la certificación, las cosas han mejorado mucho, pero la acción de los camiones “piratas”, ha ensombrecido los avances en beneficio del público.Carlos Alejandro García y Rubén Torres Brambila señalaron que en esta nueva estrategia al combate de los camiones piratas, esperan contar con el apoyo de los usuarios a efecto de poner una gran cantidad de denuncias para que la Fiscalía General del Estado investigue y detenga por fin la acción de los “piratas”, los que se han incrementado enormemente en los últimos meses, tiempo en el que al parecer, han aumentado el número de unidades ilegales, por lo que invita a los ciudadanos que hayan sido afectados acudan a presentar una denuncia; Alianza de Camioneros será quien realice el tramite.Usuarios afectados

El daño a los usuarios es porque estos camiones que incluso ostentan el numero de la 380 así como otras rutas que recorren el Periférico, se detienen a medio camino, bajan a los usuarios y los dejan desprotegidos, es decir, tienen que volver a pagar el pasaje porque no los suben a un camión siguiente, que es el mecanismo que debe seguirse cuando la unidad se descompone.Las quejas al respecto se han incrementado en los últimos meses, de ahí que se quiere contar con el apoyo de los usuarios para presentar las denuncias, y tratar de eliminar finalmente la acción de estos camiones que no cuentan con ningún permiso y no participan con ninguna empresa. Además de la presentación de las denuncias, se pide a los usuarios que tomen fotografías y video para documentar estas acciones, aunque todos debe hacerse con cuidado y evitando caer en confrontaciones.Recomendaciones

También señalan que lo usuarios deben poner mucha atención al momento de abordar una unidad, pues el chofer debe ir uniformado, entregar el boleto, si se les pide bajar de la unidad, que no lo hagan y que esperen a que pase otra unidad a que los lleve, si el conductor se niega a ello, se trata de un pirata y hay que denunciarlos.Los usuarios que estén interesados en denunciar pueden acudir al modulo de la ruta 380 ubicada en Independencia 121-A Santa Cruz de las Huertas en Tonalá, o al correo alianzamodulo380@ Hotmail.com, el pasaje de regreso les será rembolsado y el proceso jurídico lo lleva a cabo la propia ruta. “Abrimos las puertas de nuestro módulo para estarlos atendiendo, y quien sea víctima de un fraude a través de las rutas piratas, nosotros les podamos hacer una denuncia”, dijo García.De la autoridad, los camioneros solicitan que realicen los operativos de vigilancia que anteriormente se llevaban a cabo para detectar la acción de los piratas. Así mismo, solicitan que les permitan un color y una imagen para identificarse ante los usuarios a efecto de que con esto se le pueda dar cierta seguridad de que están abordando un camión que no está operando de manera ilegal.gr

