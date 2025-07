VIDEO: conductor se lleva en el cofre a ciclista luego de atropellarlo

En Facebook fue difundido el video de un ciclista que tras ser atropellado e intentar detener al conductor que lo arrolló, es llevado en el cofre del automotor, con todo y su bicicleta.El chofer del vehículo –un BMW- trató de tirar al ciclista a toda costa y huyó por varias calles a velocidad, pero luego de que se pasó un semáforo en rojo fue detenido por una patrulla de la Secretaría de Movilidad, según describe en la red social una persona que dice ser el afectado y que se identifica como el usuario Javier Tornel.En un mensaje compartido en el muro de Facebook a nombre de Miguel De Jesus quien se encargó de difundir el video, Javier Tornel escribe: “hola, yo soy el que aparece siendo transportado en el cofre de esa camioneta, estoy bien con algunos raspones y golpes pero nada que afecte seguir pedaleando (así me regrese a mi hogar), les escribo algo breve de lo que sucedió: este señor se me atravesó causando que me le estrellara en (Bach, Cumbres y Clouthier), me levantó y me fui hacia su ventana la cual estaba cerrada y lo primero que hizo o pensó fue huir..”"El tipo quería tirarme a toda costa"

El afectado continúa: “lo seguí por Clouthier dio vuelta en Tomás Aquino y lo alcancé hastaPatria, venía huyendo a alta velocidad y metiéndose en sentido contrario hasta que no pudo, llegué y me le puse enfrente pidiendo que se bajara y apagara su camioneta, pero lo que hizo fue aventarme la camioneta e intentar huir, la bici la aventé al cofre y como pude brinqué, me paseó desde Tomás Aquino y Patria, dando vuelta en Patria regresando con vuelta en U, el tipo quería bajarme a toda costa, aceleraba y frenaba para tumbarme pero no lo logró…”.“… Antes de llegar a Guadalupe unos albañiles me intentaron ayudar a detenerlo, pero también les arrojó la camioneta, al llegar a Guadalupe dio vuelta con semáforo en rojo y en ese punto estaba una patrulla de Vialidad que me vio y le tiró torretazo, hasta entonces se paró. Sabía que ya no podía seguir huyendo, si no fuera por esa patrulla creo que me hubiese ganado…”.Aparte de agradecer al usuario Miguel De Jesus por haber tomado el video y salir a buscarlo, el ciclista señala que “ya me arreglé con el seguro del individuo (anciano 70 años aproximadamente) y voy a ver cómo actuar de forma legal contra esta persona…”.lg

