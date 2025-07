Anunciarán cuándo abre el Corona

Este viernes se anunciará, por fin, la fecha de inauguración del Mercado Corona, mientras llega ese día, los locatarios ya pueden ingresar para verificar su espacio y puedan comenzar con las adecuaciones para su funcionamiento, expresó el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.“Está listo, vamos a definir probablemente mañana (hoy) la fecha de inauguración, que será en estos días, pero el Mercado ya está abierto y pueden entrar instalarse”, dijo Alfaro Ramírez.Y aunque existe inconformidad por parte de locatarios por los espacios que les fueron asignados, el alcalde se lavó las manos al decir que él no construyó el inmueble y con él no firmaron de conformidad, pero que ha trabajado en lo límite de lo posible, agregó que no se puede vivir en la queja permanentemente.“Creo que se hizo con muchos errores, ajustamos todo lo que es posible ajustar, los locatarios tienen firmados acuerdos de distribución con la pasada administración, no los firmaron conmigo.Nosotros estamos trabajando de acuerdo con el acuerdo de distribución que los comerciantes firmaron y se comprometieron con la anterior administración. Lo que tenemos que entender es que no podemos seguir en la queja permanente”, dijo el alcalde.Una vez que los locatarios tomen posesión, dijo que entrarán en una ruta crítica para dejar limpia la plaza frente a la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara, así como los espacios públicos que ocupan actualmente.Sin dinero para acondicionar

Recordó que no habrá recursos económicos para ayudarlos a acondicionar sus espacios y refrendó el compromiso de no permitir la instalación de franquicias tanto en el exterior como interior del Mercado, en cuanto a la plazoleta que está en construcción y el túnel de ingreso al estacionamiento en avenida Hidalgo, detalló que no son factores que impidan su apertura.En cuanto a los locales que ya están concesionados, dijo que son 476 aprobadas, de las cuales 301 están listas y firmadas, pero existen 175 faltantes de firmas, de las cuáles se revisará para encontrar si existen algunos disponibles, en caso afirmativo, se someterá al pleno del Cabildo para su asignación.Alfaro Ramírez puntualizó que aunque se entregue la habitabilidad del Mercado Corona, se revisó jurídicamente que este hecho no vaya a eximir de culpas a ningún funcionario público, porque la auditoría a las cuentas de su construcción, pronto será revelada.gr

