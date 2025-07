Van contra vidrios polarizados y micas cubre placas

En conjunto, la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General del Estado realizarán un operativo para sancionar a los automovilistas que utilizan vidrios polarizados y a los que cubren sus placas con micas o etiquetas.Se otorgará un plazo de gracia de ocho días a partir de hoy, para que sean retirados de los vehículos los vidrios polarizados o las micas cubre placas, de lo contrario comenzará la aplicación de sanciones.El secretario de Movilidad Servando Sepúlveda Enríquez y el Fiscal General Eduardo Almaguer Ramírez, dieron a conocer que se implementará una línea de denuncia ciudadana para reportar este tipo de vehículos.

El fiscal enfatizó que la policía investigadora supervisará que los conductores de dichos vehículos no tengan orden de aprehensión vigente, que el automotor no esté reportado como robado y que los conductores no porten armas de fuego.La Ley de Movilidad contempla, las siguientes infracciones:

Polarizado:Artículo 176. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:IV. usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo, o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehículo.Placas:Artículo 177. Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que comentan las siguientes infracciones:VII. circular con placas ocultas, total o parcialmente con cualquier objeto o material que impida su plena identificación o llevar en la parte exterior del vehículo, además de las placas autorizadas, otras diferentes que contengan numeración o que impida la visibilidad de aquellas.Costo:Las infracciones dispuestas en los artículos 175, 176, 177, 178, 179 y 180 se aplicará una sanción de uno a cinco días de salario mínimo.Detención:Artículo 169. Procederá a aplicar como medida de seguridad el retiro de la circulación de un vehículo, mismo que será bajo resguardo de los depósitos autorizados, ya sean públicos o concesionados para esos fines, en los siguientes casos:Circulen sin placas, o que estás se encuentren alteradas por cualquier medio, incluyendo los que obstruyan su vista total o parcialmente, dobladas, o sin el permiso o autorización según sea su caso; de igual forma tratándose de transporte público, deberán coincidir los elementos de identificación de las concesiones, permisos y autorizaciones, con los que presente el vehículo en cuestión.cr

