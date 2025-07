Reconocen grandes pendientes en aniversario de GDL

Un aniversario más de Guadalajara “significa un reto. Me parece que hoy en Guadalajara por supuesto que hay razones para celebrar. Tenemos una ciudad que es referente nacional, una ciudad con una gran historia, con una tradición y un patrimonio arquitectónico y cultural impresionante; pero también tenemos una ciudad que tiene grandes retos y grandes desafíos, una ciudad que a mí como tapatío no me gusta en lo que se convirtió. Es una ciudad que tiene que replantearse, tiene que replantear su futuro. Y para ellos tenemos que asumir, los ciudadanos y quienes gobernamos, cada quien nuestra realidad para transformar, porque insisto no es la que Guadalajara se merece”, reconoce el presidente municipal tapatío, Enrique Alfaro Ramírez.El primer edil apunta que es prioritario atender zonas que fueron descuidadas por anteriores gobiernos, como el Oriente de la ciudad, señala que para ello su administración trabajará en programas de renovación de Alumbrado Público, Seguridad y Programas Sociales, entre otras cosas.Alfaro Ramírez aprovechó para pedir a los diputados que no se olviden de “Venir a platicar con la gente, estar cerca de donde los ciudadanos viven, a recordar lo que significan los barrios tradicionales de esta ciudad”. Además, mandó otro recordatorio al Poder Judicial para que haga valer el Estado de Derecho y deje de sobreponer los intereses particulares por los de la comunidad.Con problemas por afrontar

Por su parte, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Bernardo Macklis Petrini, señala que al margen de las virtudes de la ciudad aún hay situaciones “que nos produce una profunda insatisfacción a quienes vivimos aquí, problemas que afrontar y no esconder, posibilidades que alentar y organizar, sobre todo en estas colonias del oriente de la ciudad. Guadalajara nos exige afrontar ese reto, con los riesgos que eso supone. Escucharla, entenderla, ordenarla, pero lo más importante, saber liderarla”.En tanto, el coordinador de los ediles del Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Petersen Farah, apunta: “a lo largo de la historia hemos afrontado retos, muchos de ellos siguen vigentes como el de la inequidad, la pobreza y la desigualdad”, pero dijo que confía en que autoridades y ciudadanos hagan mancuerna para salir adelantePor último, la regidora del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Miriam Berenice Rivera Rodríguez, lamentó que en la historia reciente de nuestra ciudad “hubo irresponsabilidad, egoísmo e insensibilidad de quienes no pudieron comprender que Guadalajara es el hogar de todos”.Molestia de tapatíos ante cambios es por indiferencia: Alfaro Ramírez

En uno de los festejos por el 474 aniversario de Guadalajara, el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, se curó en salud al expresar en su discurso que las molestias que sufren los tapatíos por sus políticas públicas se debe a su indiferencia y resignación por que las cosas sigan igual, aseguró que el cambio duele.“Guadalajara no podía aguantar más tiempo sumida en la indiferencia (…) El cambio a veces duele, porque requiere que hagamos las cosas de manera diferente, porque requiere que los ciudadanos dejen de estar resignados y salgan de esa zona de confort (…) Si en algún momento a través del dinero, a través de la corrupción, cada quien se sintió con el derecho de hacer lo que quería, si todo se podía arreglar con acuerdos en lo oscurito, queremos ahora asumir el compromiso que esa historia quede superada”, argumentó Alfaro Ramírez.

