Pide PAN renuncia del jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara

Por "amagar a locatarios del Mercado Corona y mostrar claros indicios de autoritarismo y nula democracia", el coordinador de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Petersen Farah, solicitó la renuncia inmediata del jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna.

La petición de Alfonso Petersen ocurre luego de que se conociera una grabación donde Hugo Luna hace alarde de tener el control sobre los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado, lo que impediría que procedieran los amparos interpuestos por los comerciantes del Mercado Corona.

Petersen Farah destacó que la actual administración municipal atraviesa por una severa crisis política y por una toma de decisiones erróneas, basadas en la aplanadora o la mayoría dejando de lado el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y sobre todo en beneficio de la ciudadanía.“Un jefe de gabinete que manifiesta tener control sobre los diputados, tanto locales como federales, control sobre los magistrados del Tribunal Administrativo a quienes nos da a entender que con un manotazo del presidente municipal hacen lo que este les diga, no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, porque de manera muy clara nos deja ver que es un autoritarismo del cual los mexicanos no sólo estamos cansados sino que estoy consciente que no nos lleva a ningún buen camino", indicó el regidor panista.

Y agregó "por eso el día de hoy los integrantes del Grupo Edilicio de Acción Nacional le exigimos al alcalde de Guadalajara la renuncia de carácter inmediato del jefe de gabinete Hugo Luna por considerar que no abona al desarrollo adecuado del municipio de Guadalajara”.Panistas recurrirán a medidas legales; PRI se manifestará por la tarde

El regidor panista Juan Carlos Márquez Rosas señaló que en la administración municipal se padece de falta de información y análisis así como de algunos "brotes de soberbia".Tanto él como Alfonso Petersen señalaron que esperarán la reacción del alcalde tapatío y analizarían medidas legales en caso de que no renuncie el jefe de gabinete.

A las 5:00 de la tarde, regidores del Partido Revolucionario Institucional fijarán su postura sobre la grabación del jefe de gabinete, Hugo Luna.

lg

