Audios no son suficientes en el caso Hugo Luna, dice el contralor

El contralor de Guadalajara, Ignacio Lapuente Rodarte, señala que los audios en los que se escucha al jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, amedrentando a uno de los comerciantes del Mercado Corona no son prueba suficiente para investigar la presunción de un delito.“Estamos en una etapa de evaluación. Mi impresión inicial es que no hay una prueba de peso pero no estamos descartando absolutamente nada y lo estamos valorando”.—¿La grabación no es prueba suficiente?—No.Y es que en la Contraloría Municipal se han presentado al menos dos recursos para pedir que se investigue el caso Hugo Luna luego de que se difundieran grabaciones en las que dice que el primer edil tapatío, Enrique Alfaro Ramírez, es capaz de dar un “manotazo” o “linchar” a los magistrados del Tribunal de lo Administrativo (TAE) que contravengan con las decisiones del ayuntamiento. Las investigaciones las han solicitado el activista Jaime Hernández y la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángeles Arredondo. Además hay al menos una denuncia en la Fiscalía Estatal en contra del Jefe de Gabinete del ayuntamiento de Guadalajara.

