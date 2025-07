El Mercado Corona renace de las cenizas

Tras dos años polémicos y con severos cuestionamientos de la obra, este domingo 6 de marzo operará por fin el nuevo Mercado Corona.El edificio no está en condiciones de abrir sus puertas porque tiene fallas estructurales, advierte el integrante del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Jalisco, Jorge Fernández Acosta, quien este viernes hizo un recorrido por el inmueble, desde la azotea hasta los sótanos.“Digamos que en este momento el mercado no se va a caer, pero tampoco encuentro condiciones para que se abra. No es viable, no conviene que se abran las puertas al público”. Y enlista entre las múltiples inconsistencias: los mantos freáticos en los subsuelos, mismos que han ocasionado inundaciones en el estacionamiento; las filtraciones de agua en las estacas metálicas, lo cual “si no se contiene, si se oxidan, puede afectar la capacidad de resistencia”; los acabados de concreto con material de“mala calidad”; los espacios reducidos de los locales; las grietas en los muros; así como los barandales “riesgosos” por no cumplir las características de seguridad. “Lo que vi me deja muy inquieto, muy intrigado”, apunta el también especialista del Centro de Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).Ramiro se lava las manos

El anterior presidente municipal de Guadalajara, el priista Ramiro Hernández García, se deslinda de las fallas de la obra inconclusa que él “inauguró” unos días antes de terminar su periodo. Ayer al finalizar un evento del PRI, dijo a algunos reporteros, que el inmueble ya está en manos de su sucesor Enrique Alfaro Ramírez.“Los locales tienen el mismo tamaño que tenían los del mercado anterior, se hizo el mismo número, se diseñaron en el mismo tamaño y bueno pues yo creo que es buen mercado, totalmente diferente y además el primer proyecto se hizo en un tiempo que yo quisiera ver quien lo pudiera superar”, apuntó.Casi al tomar las riendas de la nueva administración, Alfaro Ramírez, señaló que el edificio comenzaría a operar hasta que estuviera en condiciones óptimas, sin embargo el especialista consultado reitera que no está en condiciones de entrar en funciones.Incluso dice que en caso de presentarse fallas estructurales, el primer edil también tendría responsabilidad por su premura en inaugurarlo.“Debe haber protocolos que permitan garantizar la seguridad del inmueble en todos los sentidos ¿Dónde están los certificados correspondientes?”, subraya Fernández Acosta.El cuarto Mercado Corona

A lo largo del siglo XIX, la historia del Mercado Corona ha sido trágica. La pieza original que conoció la ciudad en 1889, sufrió transformaciones por distintos sucesos hasta llegar al edificio que conocemos hoy, a cargo del despacho de Fernández Arquitectos S.C.— En 1888 se conglomeraban vendedores y compradores en la entonces conocida como Plaza de Venegas. Fue un año después cuando se edificó el primer mercado de la ciudad.— En 1910 se incendió por primera ocasión el Mercado Corona.— En 1917 Ambrosio Ulloa y Arnulfo Villaseñor construyeron el segundo Mercado Corona inspirados en el modelo original, pero sólo dejaron la planta baja.— En 1965, ante la demanda comercial del lugar, el arquitecto Julio de la Peña derribó el anterior inmueble y edificó uno nuevo, añadiendo un nivel.— El 4 de mayo del 2014 volvió a incendiarse el Mercado Corona. Versiones oficiales aseguran que un corto circuito en sus instalaciones eléctricas provocó el siniestro, pero los comerciantes que tenían sus locales aseguran que éste fue intencional para desalojarlos, y hacer negocio con la construcción de un nuevo edificio.Múltiples señalamientos

El diseño y el contrato con la constructora es tema de otro debate. Según el convenio, el municipio debe pagar a Grupo Afronta 7.8 millones de pesos anuales (mdp) durante 28 años; además de cederle el cobro por concepto del estacionamiento subterráneo durante el mismo lapso, esto por haber invertido 380mdp para construir el edificio.Algunos especialistas como Guillermo Gómez Sustaita y Luis Giachetto Carrillo opinan que “el caos”, “el hacinamiento”, “la anarquía del uso de espacios” y el “nulo mantenimiento” distinguían al extinto inmueble y se convirtieron en bombas de tiempo que detonaron con el incendio, por lo que sugieren medidas para evitar que la historia se repita.En tanto, Jorge Fernández Acosta se pregunta si las nuevas autoridades ya emitieron los dictámenes de habitabilidad, protección civil y las referentes a las condiciones eléctricas para garantizar la seguridad del edificio.Pero esos no son los únicos señalamientos en torno a la obra. Hay además conflictos del Ayuntamiento con un grupo de locatarios inconformes, que encabeza el comerciante de productos esotéricos Luciano González. El pasado 18 de febrero hizo públicas algunas grabaciones en las que se escucha al Jefe de Gabinete del actual Gobierno Municipal, Hugo Luna Vázquez, diciendo que cualquier acción legal que emprendan en contra del Ayuntamiento, será aplacada de un manotazo por Alfaro Ramírez, y en otra de esas grabaciones se escucha al propio alcalde ofrecerle empleo al líder de la agrupación Mercado Corona por Siempre, para que desista de los juicios que interpuso ante el Tribunal de lo Administrativo (TAE).Cronología

1.- Hogar de un Obispo (Siglo XVI)En un principio, en la época de la colonia cuando arribaron las órdenes religiosas para evangelizar a la Nueva España, el terreno donde ahora se ubica el Mercado Corona albergó la casa del señor Obispo de Guadalajara, el señor Don Francisco Gómez de Mendiola.2.- Convento de Santa María de Gracia (Siglo XVI)Posteriormente, en el lugar ubicado en el “corazón” de la Nueva Galicia se instaló el convento de las monjas dominicas pertenecientes a la orden de Santa María de Gracia.3.- Hospital Real de San Miguel (Siglo XVI)Poco tiempo antes de convertirse en una plaza pública, el predio dejó de ser un convento y en su lugar se edificó el Hospital Real de San Miguel de Belén, el cual contaba con su propio cementerio adjunto a la misma construcción.4.- La Plaza Venegas ( Siglo XIX, 29 de agosto 1812)Ante el crecimiento de la población y el comercio en la Nueva Galicia, surgió la necesidad de contar con un espacio para el comercio de alimentos. El ayuntamiento tapatío nombró así el predio en honor al virrey de la Nueva España Don Francisco Javier Venegas de Saavedra.5.- Primera Inauguración (Siglo XIX, 15 de septiembre de 1891)El gobernador Ramón Corona ordenó construir un edificio con estilo neoclásico para darle paso a un nuevo mercado. Sin embargo, no pudo ver concluida su obra al morir en un atentado dos años antes de la inauguración. En su honor, el mercado lleva su nombre.6.- Ejecutan al “Amo Torres” (23 de mayo 1812)La plazoleta se utilizó como el lugar designado para ejecución de delincuentes e insurgentes. Durante el movimiento de independencia, José Antonio “El Amo” Torres fue capturado y sentenciado a morir en la horca por “traición a la patria y al rey”.7.- Primer incendio (15 de noviembre 1910)A un par de años de cumplir su vigésimo aniversario, el mercado sufrió un incendio, el cual sentó un precedente y provocó que el ayuntamiento tapatío modificara los Reglamentos de Mercados para mejorar su administración.8.- Se vuelve a incendiar (1919, 1929)El Corona volvió a arder en dos ocasiones más en los años de 1919 y 1929.9.- Modernización y reinauguración (junio de 1966)Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y el gobierno de Francisco Medina Ascencio, se ampliaron los espacios y locales del mercado y se llevó a cabo una importante modernización del inmueble hasta convertirse en lo que era antes del incendio del 2014.10.- Cuarto incendio (5 de mayo 2014)Cerca de las 20:30 hrs de ese martes, un corto circuito originó un incendio en un local de la esquina de la calle Zaragoza e Independencia. Las llamas consumieron cerca del 90 por ciento del mercado y la estructura tuvo que ser demolida para dar paso a una nueva construcción.

