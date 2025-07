Marchan mujeres contra la violencia

Bajo la consigna de que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino para crear conciencia de la situación de violencia y desigualdad que padecen las mujeres en el Estado y en el país entero, miembros de diferentes colectivos de mujeres salieron la calle para hacerse ver, para manifestar que la lucha es constante y sobre todo reclamar mayor atención al problema de las desapariciones ligadas a la trata de personas, pues recordaron a cada paso que Jalisco ocupa el segundo lugar en desapariciones.Con carteles en los que se pide al gobierno dejar de simular y actuar en el caso de las desapariciones de sus mujeres, de poner freno a la violencia y de que o agresores y criminales que han terminado con la vida de cientos de mujeres en el Estado sean castigados como se debe, así como portando coloridas alas de mariposa, las manifestantes recorrieron por diferentes zonas del Centro de la ciudad, saliendo del Parque Morelos hasta llegar al andador Escorza.“Necesitamos desaprender los hábitos de violencia que se ha incrustado en la sociedad desde hace muchos años”, señaló Ana Laura Orozco, directora general de Mujeres Líderes en Progreso, participante en la marcha de este sábado, “tenemos que desaprender la violencia que se vive en las escuela, en las calles en los trabajos e incluso en donde nos divertimos”, señaló.Gritando consignas e incluso los nombres de las mujeres desaparecidas en Jalisco, las mujeres llegaron al andador Escorza en donde remarcaron la necesidad de no cerrar los ojos ante la violencia, la necesidad de exigir justicia para evitar que esto siga sucediendo. ¿Dónde están? Era la pregunta que se repetía en algunos de los grupos que abogan por la necesidad de que se investigue la desaparición cada vez más constante de jovencitas.“No solo es el caso de Imelda, sino también actualmente en Zapotiltic, actualmente está la desaparición de 5 chicas de cuyo paradero no se sabe, pero todas estas desapariciones están ligadas con temas de trata, algo que las autoridades no quieren ver” dijeron.Otro aspecto que las mujeres están exigiendo es poder participar en la toma de decisiones encaminadas las acciones de la alerta de violencia, puntualizando además su descontento porque se dio alerta de violencia contra las mujeres y no de alerta de género con la cual es mucho más lo que pudiera hacerse. Otro tema que plantearon es la necesidad de lograr el empoderamiento económico.mac

