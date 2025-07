No permitirá Gobierno de Jalisco desorden de taxistas: Sandoval Díaz

Tras la manifestación de taxistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara en contra del servicio de taxis ejecutivos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que respeta el derecho de manifestarse, pero no permitirá desorden, por lo que actuarán con todo el peso de la ley."Estamos a favor de la manifestación, pero no vamos a permitir desorden. He indicado a la Fiscalía General del Estado y Movilidad que actúen y que en cualquier momento que vengan a desordenar la ciudad vamos a actuar con todo el peso de la ley", dijo Sandoval Díaz.Explicó que la iniciativa para la regularización del servicio que envió al Congreso de Jalisco espera que pronto se le dé salida, explicó que esta regulación es para favorecer a los usuarios y a quienes se "dedican al servicio del volante".

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .