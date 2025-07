Cae aguanieve en Guadalajara

El titular del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Ángel Meulenert Peña, informó a través de sus redes sociales que de acuerdo con la definición meteorológica de aguanieve: “una forma de precipitación consistente en agua parcialmente congelada, pero no en forma de cristales. Es hielo muy fino, también conocido como perdigones o bolillos de hielo. Se produce cuando el aire es lo suficientemente templado como para fundirlo parcialmente, pero no lo suficientemente cálido, como para transformarlo en lluvia”, lo que cayó esta tarde en Guadalajara y Zapopan cae en esta descripción.El especialista indicó que la precipitación no alcanza a ser nieve, además señaló que por la temperatura actual en la ciudad los “perdigones” no resisten y se deshacen de inmediato. Para nieve se requieren temperaturas igual o menores a 2 grados centígrados.En redes sociales se compartían que caía aguanieve en puntos del poniente de la ciudad como Patria y Moctezuma, zona de la Minerva, Las Águilas y Bugambilias ente otros.

#Destacado. Hace un momento, se registró caida de aguanieve en partes de#Gdly#Zapopan, ahora solo lluvia moderada y dispersa.#lluviaZMG— Radar Doppler UdG (@RadarDopplerUdG)marzo 9, 2016

Por la noche el fenómeno se repitió de forma más intensa en lugares como el Estadio Chivas donde se realizaba el partido entre el Guadalajara y Dorados de Sinaloa, Ciudad Granja, y la zona de Aviación.

VIDEO. Así juegan con aguanieve y el campo cada vez en peores condiciones.pic.twitter.com/28k8MC1vXn— César Huerta Salcedo (@huerta_cesar)marzo 10, 2016

