En inspecciones a Valet Parking infraccionan a 57

En la última semana la secretaría de Movilidad realizó 46 supervisiones a las empresas de valet parking que prestan el servicio en los diferentes comercios de la Ciudad, sumando 171 en lo que va del año y 107 desde el anuncio hecho por Ayuntamiento de Guadalajara en febrero de las acciones para regular el servicio de acomodadores de autos.Como resultado se han levantado 57 infracciones, de las cuales la mayoría, 29 en total, son por no presentar permiso o licencia municipal para prestar este servicio.Otras 9 sanciones fueron tanto a empresas de valet parking por estacionar vehículos en la vía pública, como por no contar con póliza de seguro vigente al momento de la supervisión, la cual representa la sanción más costosa, con un valor que va de 14 mil 617.50 a 29 mil 235 pesos.Los operativos de supervisión en coordinación con Inspección y Vigilancia revisan entre otras cosas, la documentación de la empresa, las medidas de seguridad tanto de lugar de recepción de los vehículos como del lugar de resguardo, la información que contienen los tickets, las licencias de conducir de los acomodadores, así como el cumplimiento de las disposiciones de #BanquetasLibres.Multas:1,282.50 a 2,565.00 pesos por no contar con licencia vigente.1,504.00 a 3,008.00 pesos por estacionar los vehículos fuera del lugar de resguardo.14,617.50 a 29,235.00 pesos por no contar con póliza de seguro vigente.

