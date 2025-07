Incrementan las quejas para municipios opacos en Jalisco

A diez años de haberse creado el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) cada vez son más las personas que conocen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, señaló la presidenta de este organismo Cynthia Cantero, quien al hacer un balance del trabajo desarrollado durante 2015 en el que resolvió 812 quejas de gente que se inconformó porque no les entregaron la información solicitada, estaba incompleta o porque no estaba publicada en las páginas web; 67 por ciento más que en 2014.“Un dato que nos permite ver el avance cuantitativo es que entre julio y diciembre de 2005, en los primeros seis meses de vida del ITEI, los ciudadanos, en su gran mayoría periodistas y académicos, presentaron 429 solicitudes de información en Jalisco, que representaron alrededor de 71 por mes. Una década después, durante 2015 se tramitaron 33 mil 751 solicitudes, un promedio diario de 92, lo que equivale a decir que el año pasado cada 15 minutos las diferentes instituciones de Jalisco recibieron una petición de información pública de los ciudadanos”, detalló.Igualmente, dijo quien siete de cada diez de estas quejas se resolvieron a favor de los ciudadanos y se le ordenó a la autoridad entregar la información o demostrar y justificar debidamente el por qué de su inexistencia. Además, el año pasado, el ITEI impuso 164 sanciones a funcionarios por no cumplir con la ley de transparencia: 95 amonestaciones, 65 multas y 4 arrestos administrativos.La presidenta del ITEI señaló que en una década, se han impuesto 530 sanciones en contra de servidores públicos por violar la ley de transparencia, de las cuáles. 30% fueron en 2015. “Sólo 28 ayuntamientos obtuvieron calificaciones arriba de 60. Es decir sólo aprobaron uno de cada cinco. De estos 28, únicamente tres tuvieron calificación arriba de 80. Mientras que, de los 97 ayuntamientos reprobados, nueve ni siquiera fueron evaluados porque no tenían página de internet. Esta situación prende los focos rojos en el estado, lamentablemente los ayuntamientos siguen quedándole a deber a la sociedad en este tema. Por ello, desde mediados del año pasado estamos trabajando de manera focalizada con asesorías, capacitación y diplomados con las nuevas administraciones municipales para que tengan la información pública al alcance de las personas”, afirmó.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .