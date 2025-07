Exigen prueba de ADN para 18 cuerpos calcinados en Lagos de Moreno

En el mes de octubre de 2015, así como entre enero y febrero de 2016 fueron encontrados en el municipio de Lagos de Moreno -uno de los cinco pueblos mágicos de Jalisco- por lo menos 18 cuerpos calcinados, en diferentes fosas clandestinas ubicadas en las comunidades de Chipinque de Arriba, Salsipuedes y la delegación de Comanja de Corona.Así lo señalan familiares de las y los desaparecidos de Lagos de Moreno, quienes a través del perfil de Facebook “Por Amor a Ellxs” exigen avances en las indagatorias que realizan las autoridades del Estado.“Exigimos al Área de Antropología Forense y al Laboratorio de Genética del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a los Ministerios Públicos y Policías Investigadores de la Fiscalía Regional Altos Norte y la Fiscalía General del Estado lo siguiente:“Realizar de manera urgente las pruebas de ADN correspondientes a los restos calcinados localizados en el municipio de Lagos de Moreno, particularmente a aquellos que fueron encontrados durante el mes de octubre de 2015 en las comunidades de Chipinque de Arriba y en el Cerro de Las Mesas en la comunidad de Salsipuedes”.El comunicado difundido en la red social agrega que “también requerimos que, esta misma acción, se lleve a cabo con los 13 cuerpos calcinados localizados durante los primeros meses del año 2016”, también en las comunidades de Chipinque de Arriba, Salsipuedes y de la delegación de Comanja de Corona.Además, los familiares de desaparecidos solicitan transparentar todas las pruebas genéticas que se han realizado los restos y cuerpos localizados en fosas, brechas, caminos de la zona rural del municipio y permitir el acceso total e inmediato a las prendas, pertenencias y fotografías hallados en las fosas clandestinas.LAS PETICIONES:

“Enviar de manera inmediata nuestras muestras de ADN al laboratorio de Genética del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar las confrontas correspondientes, pues en algunos casos se nos ha notificado que éstas, a más de seis meses de habérnoslas realizado, no han llegado a la ciudad de Guadalajara y se nos ha argumentado que se encuentran en “proceso”, es decir; que ni siquiera han sido enviadas por la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses delegación Altos Norte”.“Dar información sobre la identificación de las personas que han muerto en los enfrentamientos armados entre elementos de seguridad y presuntos miembros del crimen organizado sucedidos en este municipio en los últimos meses, ya que sabemos que en las instalaciones de Semefo en Lagos de Moreno existen cuerpos que aún no han sido reclamados o identificados por sus familiares”.“Para nosotros, familiares de desaparecidos en Lagos de Moreno, se vuelve fundamental que se cumpla con estas peticiones, ya que algunas de las familias han denunciado la desaparición de sus seres queridos en fechas cercanas -semanas e incluso días antes- de estos hallazgos”, agrega el comunicado.Aparte, se indica que ha sido gracias a medios de comunicación, que los familiares tuvieron “acceso a información que, ni siquiera a nosotros como víctimas, en nuestras averiguaciones previas, se nos ha proporcionado…”.Y señala que en el caso de los cinco cuerpos localizados durante el 2 de octubre de 2015 en las comunidades antes mencionadas, el Laboratorio de Antropología no ha podido realizar las pruebas pertinentes porque se hallaban calcinados.INOPERANTE Y OMISA

Los familiares de desaparecidos consideran que la forma de actuar de las autoridades del Estado ha sido inoperante y piden que si “no es posible realizar una prueba de ADN a estos restos por el grado de calcinación, solicitamos como es nuestro derecho: una segunda opinión de un perito experto e independiente”.Recala que los encargados de las indagatorias han “negado información que podría ser vital para la localización no sólo de nuestros desaparecidos sino también para la identificación de quienes desgraciadamente fueron encontrados en las fosas clandestinas localizadas en Lagos de Moreno en los últimos meses”.lg

