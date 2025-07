Igualdad Animal: Las profundas consecuencias de un modelo alimentario

Si la humanidad comiese menos carne y basase su alimentación en vegetales, frutas y alternativas a la carne, se evitarían millones de muertes por motivos de salud para el año 2050.Además, se reducirían considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y se ahorrarían miles de millones de euros en tratamientos médicos asociados al consumo de carne y a los desastres climáticos.Por supuesto, billones de animales evitarían una vida miserable y una muerte inhumana en manos de la cruel industria cárnica.Un estudio de la Universidad de Oxford es el primero que ha investigado los efectos en la salud y el medioambiente, de manera combinada, de cuatro dietas en las que se reduce el consumo de carne en distintos grados. El estudio abarca a todas las regiones del mundo.El autor del estudio, Marco Springmann, declaraba que «no esperamos que todo el mundo pase a alimentarse con productos veganos», pero añadía, «adoptar una alimentación más saludable y sostenible puede ser un gran paso en la dirección adecuada».Springmann, que trabaja en el Oxford Martin Programme on the Future of Food, advertía que «los enormes beneficios proyectados por el estudio deberían animar a las personas, industrias y políticos a actuar de manera decidida para asegurar que lo que comemos beneficia a nuestro medioambiente y a nuestra salud».Para evaluar el impacto en la salud y el medioambiente los autores modelaron cuatro escenarios posibles para el año 2050. Uno en el que las sociedades seguían alimentándose tal y como en día se alimentan; otro en el que se cumplían las directrices mundiales actuales para una alimentación correcta; otro en el que seguía una alimentación vegetariana y por último una vegana.El estudio revela que una dieta global que se ciñese a las directrices actuales evitaría 5.1 millones de muertes. Mayor reducción aún tendrían las dietas vegetarianas (7.3 millones de muertes evitadas) y la vegana (8.1 millones de muertes).En el aspecto climático el estudio proyecta que para el año 2050 la mitad de los gases de efecto invernadero que el mundo podría permitirse provendrían de nuestro actual modelo alimentario. Ciñéndonos a una alimentación acorde a las directrices actuales las emisiones se reducirían un 29%; en una alimentación vegetariana se reducirían hasta un 63%; en una vegana, hasta un 70%.Sustituir la carne en nuestra alimentación y pasar a llevar dietas más vegetarianas será un factor crítico para conseguir mantener el calentamiento global dentro del “nivel de riesgo límite” de 2ºC. Así avisa a los gobiernos el Real Instituto de Asuntos Internacionales Chatham House, afincado en Londres.El informe ha visto la luz a una semana del inicio de la Cumbre del Clima en París. Esta cumbre tiene como objetivo llegar a acuerdos internacionales para conseguir limitar el calentamiento global a 2ºC, por encima de los cuales, de producirse, los desastres globales serían irreparables.La ganadería es la responsable del 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Este porcentaje supera al de toda la industria de transportes mundial junta, incluidos coches, aviones y barcos.El informe pone de manifiesto que el consumo de carne ha alcanzado ya niveles de problema de salud pública y va en aumento. Se calcula que el consumo global de carne aumentará un 75% para el 2050.Los expertos internacionales de Chatham House avisan de que los gobiernos están perdiendo la oportunidad crítica para aliviar el calentamiento global, atrapados en bucles de inercia. A pesar de la imperiosa necesidad de abordar el problema del excesivo consumo de carne y promocionar un cambio de modelo alimenticio, los gobiernos temen las consecuencias de intervenir. Además, la escasa conciencia pública hace que no sientan la necesaria presión para hacerlo.Los hallazgos fundamentales del demoledor informe son:La conciencia pública sobre la relación entre el cambio climático y la ganadería es escasa.La investigación que han llevado a cabo muestra que las sociedades de distintos países, culturas y continentes opinan que son los gobiernos los que han de liderar a las sociedades hacia una reducción drástica del consumo de carne.El mensaje que se lance para concienciar a las sociedades debe ser simple. Se deben realizar esfuerzos comunes para lanzar mensajes impactantes que calen en las sociedades. El mensaje central ha de ser claro: globalmente, hay que comer menos carne o sustituirla por opciones más saludables.Para poder concienciar a las sociedades es necesario que el mensaje sea lanzado por fuentes públicas en las que las personas confíen. La confianza en los gobiernos varía de país a país, pero a nivel general los informes de expertos se muestran como las fuentes en las que más confía la sociedad.Si quieres ayudar a detener el cambio climático, además de salvar la vida de incontables animales, aquí puedes descargarte gratuitamente nuestra guía para una alimentación saludable y compasiva. Millones de personas ya están cambiando sus hábitos alimenticios en todo el mundo, ayudando así a millones de animales y al planeta.mac

