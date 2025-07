Rehúye la Fiscalía denuncias de rapto

Para el senador panista José María Martínez la violencia en Jalisco ha rebasado ya todas las barreras que la puedan contener por lo que está pidiendo la intervención federal en el Estado para tratar de aminorar la situación, pues asegura las autoridades hacen caso omiso de lo que está sucediendo y puso de ejemplo el caso de las agresiones y desapariciones de jovencitas, tema en el solo tratan de evadir las estadísticas para no hacer quedar mal al gobernante en turno.Señaló que es preocupación de todos los jaliscienses la situación de inseguridad que se vive en el Estado, donde ni las autoridades estatales ni municipales han podido dar respuesta a los ciudadanos; lo grave es que para impedir que las estadísticas de delincuencia no se engrosen proceden a ardides en los que en lugar de que se presente una denuncia, lo levantan como un acta de hechos, dejando al denunciante sin ninguna arma para exigir verdadera justicia o se trata de desacreditar a los denunciantes, tal y como ha ocurrido en el caso de las jóvenes agredidasDesacreditan casos

En lo personal, dijo que al menos tiene acreditados tres casos de jóvenes desaparecidas a quienes la Fiscalía trato de desacreditar aduciendo que las fotos que circulaban por internet pidiendo ayuda para localizarlas eran falsas, que los perfiles de donde había salido la información no existían, y familiares y amigos han salido a desmentir lo dicho por la autoridad “Son personas que existen y que están siendo buscadas como en el caso de Carla que fue agredida y cuando presentó la denuncia, solo le levantaron un acta circunstancial, y no una denuncia porque de hacerlo así incrementaría el número de agresiones denunciadas”, señaló el senador.Problema complejo

Dijo que el problema de inseguridad en el Estado, no solo se refiere al tema de jóvenes desaparecidos en lo que se ve la manipulación de las cifras, sino además de otros hechos en donde los jaliscienses están siendo asesinados explotados, incinerados y robados en sus municipios pero donde ni el Fiscal Eduardo Almaguer y el Comisario de Seguridad Salvador Caro no han dado resultados, pues no cumplen el perfil para el puesto que ocupan y solo se trata de cuotas de partido.Es por ello que presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República, para solicitar que se dé una Alerta de Género y una Alerta de Violencia y que se permita la intervención de las autoridades federales en la lucha contra la delincuencia “sino pueden hacer nada que se hagan a un lado y dejen a los que sí saben sacar las cosas adelante”.Alerta sin resultados

Calificó a la Alerta de Género del Estado emitida por el Gobernador Aristóteles Sandoval como una vacilada, pues dijo la decreta en 8 municipios en donde se hace nada, la alerta nacional implica no solo el combate a la violencia que viven las mujeres sino políticas públicas que robustezcan su papel en la sociedad y su buen trato, pues dijo solo se están dando esfuerzos aislados como la petición de senador priista Jesús Casillas quien en su punto de acuerdo solo habla del video en donde se hace apología de la violencia, pero no de la violencia que se vive todos los días en el Estado, a fin de no incomodar al gobernador.

