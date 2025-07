Construcción de fraccionamiento en El Nixticuil incumple con requisitos ambientales

La construcción del fraccionamiento Bosque Encantado ubicado en la zona de influencia del área natural protegida (ANP) del bosque El Nixticuil en Zapopan, incumple con las condicionantes ambientales impuestas por el municipio y por ello, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento, le negó la prórroga solicitada en materia de impacto ambiental, aseveró categórico, el director de la dependencia municipal, Alfredo Martín Ochoa.“Les informo que por lo menos 12 de dichas condicionantes ambientales, no sólo no fueron acreditadas, sino que en algunos casos incumplieron lo establecido en el propio resolutivo. En función de ello, esta Dirección de Medio Ambiente determinó en el ejercicio de sus facultades legales, no prorrogar la autorización en materia de impacto ambiental de dicho fraccionamiento”.Explicó, que dado que el desarrollo habitacional impacta al ANP, se corre el riesgo de que se genere un desequilibrio ecológico y se dañe el ecosistema de El Nixticuil, además de que el promovente no se apegó a las normas ambientales señaladas por la presente administración municipal, por lo que no se cuenta con las condiciones técnico ambientales y jurídicas para determinar que la construcción de dicho desarrollo inmobiliario se lleva a cabo de manera adecuada.Martín Ochoa señaló que en tanto el promovente no presente un nuevo estudio de impacto ambiental, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología no otorgará la prórroga solicitada, lo que es una condicionante para poder volver a evaluar la viabilidad del fraccionamiento Bosque Encantado, el más nuevo de los desarrollos que, con autorización de la administración pasada, se encuentran invadiendo el bosque. Tema del que se han quejado incansablemente los grupos de ambientalistas y vecinos de la zona.Este, añadió el funcionario municipal, es otro caso en el que el desarrollador cuenta con una suspensión por parte de la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) contra la clausura impuesta en su momento por la administración del ex presidente municipal, Héctor Robles Peiro, misma que tiene atada de manos a la autoridad municipal, ya que además de ordenar levantar los sellos de clausura, impide al municipio realizar actos de inspección y vigilancia de obra.

