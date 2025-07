Contaminación debe discutirse con seriedad

Con tres días de contingencia ambiental consecutivos, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho arremetió contra la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadet) al afirmar que el programa de verificación vehicular no ha logrado la seriedad que debería, al tiempo que hizo un llamado al gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval a discutir el tema de manera coordinada entre los munícipes del área conurbada de Guadalajara.“Pero el mayor problema que hoy tenemos es que no hay un programa de verificación vehicular serio, no se están afinando los vehículos ni gubernamentales, mucho menos privados. Es urgente, antes que discutir el ‘Hoy No Circula’, tenemos que discutir los vehículos perfectamente afinados. Hay empresas gigantescas que se dedican a la repartición de refrescos, de pan y de diferentes cosas que sus unidades están completamente sin afinar, algunos hasta nuevos, un nivel de contaminación que están haciendo terrible”.Si bien se esforzó en dejar en claro que no tiene “ningún reclamo” contra la Semadet, el alcalde lanzó un llamado al Gobierno del Estado para discutir y proponer una solución metropolitana a la contaminación que dada sus características territoriales, es el más afectado por la contaminación –principalmente vehicular- de la zona metropolitana.“El Gobierno del Estado tiene que citarnos a todos a una discusión más seria y de mucho mayor coordinación entre todos. La contingencia ambiental es un problema de salud pública estatal, metropolitano, no es un problema de Tlajomulco”, reiteró.Este martes, tras el retorno a la normalidad después del período vacacional de Semana Santa y Pascua, los índices de contaminación ambiental alcanzaban en Tlajomulco los 115 a puntos, es decir, a una nada de entrar a pre-contingencia.Por último, Uribe Camacho dijo que ya tienen en marcha un programa estratégico con las múltiples ladrilleras que se asientan en el municipio, así como el incremento en la inspección a industrias, un programa educacional en escuelas primarias y secundarias, una campaña de reforestación y una campaña “casa por casa” para concientizar a los pobladores sobre lo que cada uno puede hacer para evitar que la contaminación se incremente en el municipio.

