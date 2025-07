Habrá Zona 30 en Tlajomulco; planean tres más

El auge de las Zonas 30 en Jalisco está en aumento. En Tlajomulco inició la obra de este proyecto en su cabecera municipal, pero además se anunció la construcción de tres más para este año, que sumada a la que ya se inició en Tonalá, serán cinco nuevas vías en las que se restringe la velocidad a 30 kilómetros por hora en la Zona Metropolitana de Guadalajara.Las tres Zonas 30 por construirse aún están en proyecto, aunque es un hecho que se llevarán a cabo y se entregarán antes de que termine este año, según explicó secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), Roberto Dávalos López.Dos de ellas están proyectadas en Guadalajara y una más en Tlaquepaque; en el caso de las que estarán en suelo tapatío, aún no se definen los cuadrantes, pero sí se tiene identificado que estarán en las zonas de la Minerva y las Nueve Esquinas, ésta última se mantiene en pausa debido a las obras que ya se realizan en el primer cuadro de la ciudad y que complican la vialidad, explicó Dávalos López.“En la zona Minerva está proyectada otra Zona 30 y tenemos una serie polígonos que ya están establecidos en el Centro de Guadalajara. No habíamos iniciado las obras de las Nueve Esquinas por el gran conflicto de vialidades, precisamente por lo que estábamos haciendo del túnel de Hidalgo y la Línea 3”, dijo el secretario.De igual manera la que estará en Tlaquepaque aún está en proyecto y no se ha hecho público en qué polígono se ubicará, pero trascendió que será, como en todos los casos, dentro de su zona Centro.En el caso de Tlajomulco, la Zona 30 correrá por las calles Juárez, Centenario, Hidalgo y Zaragoza; con una inversión de 10 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano 2015 y que incluye la iluminación, rehabilitación de pavimento y el mobiliario, como bancas; con el objetivo de favorecer al peatón y a la movilidad no motorizada como la bicicleta.Mantendrán los topes pese a quejas

Una de las quejas más recurrentes de los que transitan en sus autos por las Zonas 30, es la cantidad de topes y la figura en la que están construidos, pese a ello el secretario de la SIOP confirmó que se mantendrán.“Son iguales los topes. No dañan vehículos, he circulado cada vez que tengo la oportunidad por López Cotilla. Si realmente tomas esta calle a 30 kilómetros por hora, no tienes absolutamente ningún problema”, dijo Dávalos López, y arremetió: “lo que pasa es que hay gente muy desesperada que invade el carril de los ciclistas, cosa que no debe de ocurrir, tenemos que tener educación y utilizar la zona que está proyectada para el tráfico vehicular”.Concluyó que “A veces uno lleva prisa y por tratar de rebasar invaden el carril de los ciclistas y por tratar de evitar el tope”.Buscan reducir contaminantes

Además de construir un espacio “para que convivan en armonía coches, bicicletas y peatones”, otro de los objetivos de las Zonas 30 que se construyen es desincentivar el uso del auto y con ello reducir la emisión de contaminantes, según explicó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, presente en el arranque de la obra en Tlajomulco.“Queremos reducir la emisión de contaminantes que hoy nos está trayendo una mala calidad de aire, por una falta de planeación, por eso hay que invertir mucho en transporte público moderno, debemos de seguir invirtiendo en la seguridad de los peatones, debemos de seguir invirtiendo en que cada vez usemos más la bicicleta”, indicó el mandatario estatal.Una vez terminadas las obras de las cinco nuevas Zona 30, se sumarán a las que ya están en funcionamiento en las calles López Cotilla, de la zona de Chapultepec; Corona, Hidalgo, Pedro Moreno, dentro del Centro Histórico tapatío.

Dato:Hay un presupuesto global para las zonas 30 metropolitanas que asciende a 40 millones de pesos del Fondo Metropolitano 2015gr

