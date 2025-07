Semov agiliza el trámite para descuento por fotoinfracción

La Secretaría de Movilidad (Semov) informó que el trámite para descuento de fotoinfracciones se redujo de tres a una semana con el objetivo de agilizar el proceso para los automovilistas que no son notificados a tiempo.A partir de hoy, el automovilista debe esperar ocho días hábiles para acudir a cualquiera de las recaudadoras del Estado para hacer efectivo el descuento.La documentación que deben de llevar en original es:• El folio de la fotoinfracción.• Un formato de recurso de Inconformidad (se puede descargar de la página de la SEMOV o solicitarlo directamente en ventanilla).• Identificación oficial con fotografía.• La tarjeta de circulación del vehículo.En caso de que el automovilista no cuente con el folio de foto-infracción, puede solicitarlo a la ventanilla de Folios y Folderas en la Semov, que no tiene costo alguno.mac

