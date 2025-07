Se encienden las alarmas en el Corona

Mientras el gobierno municipal de Guadalajara señala a un locatario por el flamazo que se dio este viernes en el Mercado Corona; y achaca a la constructora Grupo Afronta la responsabilidad por no liberar las salidas de emergencia, lo que desató el pánico de visitantes y comerciantes; especialistas y disidentes recuerdan que ya habían advertido a las autoridades de la “bomba de tiempo” que representa el edificio.El pasado 28 de marzo La Crónica de Hoy Jalisco publicó las quejas del representante de la organización “Mercado Corona por Siempre”, Luciano González Hernández, por considerar que el edificio no cumple sus expectativas. Y enfocó sus quejas sobre las escaleras eléctricas y los elevadores.“La verdad es que es una porquería. Los espacios, los pasillos, todo es un adefesio. No hay una rampa…todos necesitamos una rampa para subir la mercancía con los ´diablitos´. Los elevadores no están en funcionamiento. Las escaleras eléctricas a veces funcionan y veces no (…) los viejitos deben ingeniárselas para subir las escaleras normales, ahí con reumas y todo le están batallando, porque entre las escaleras eléctricas y los elevadores no se hace uno”.Hubo advertencias previas

Pero las advertencias no eran nuevas. Durante meses, e incluso un día antes de que el mercado abriera sus puertas, el integrante del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Jalisco, Jorge Fernández Acosta, avisaba que el nuevo inmueble no estaba en condiciones iniciar operaciones. Él recorrió el edificio, desde la azotea hasta el último sótano, días previos a que levantaran las cortinas. Por eso su llamado al presidente municipal tapatío, Enrique Alfaro Ramírez.“Digamos que en este momento el mercado no se va a caer, pero tampoco encuentro condiciones para que se abra. No es viable, no conviene que se abran las puertas al público (…) Debe haber protocolos ¿Dónde están los certificados correspondientes (de habitabilidad, protección civil y de las condiciones eléctricas)?”, planteó oportunamente Fernández Acosta, en entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco.Apuntó que si Enrique Alfaro se empecinaba en abrir el Corona “también tendría responsabilidad ante una posible tragedia, por su premura en inaugurarlo”.El académico de la de la Universidad de Guadalajara (UdeG) reconocía que al emeceista “le tocó levantar el muerto” que dejó su antecesor, el priista Ramiro Hernández García (quien inició los trabajos), pero reiteraba que avalar la apertura de un edificio con fallas estructurales sí era competencia del actual alcalde.Se prometió seguridad

Los llamados de especialistas fueron como llamados a misa para el actual gobierno municipal. El domingo 6 de marzo de este año se inauguró el nuevo Mercado Corona. E incluso Enrique Alfaro prometió seguridad.“Esta obra no la voy a inaugurar porque no la hizo mi gobierno. Vamos a abrir el Corona después de haber asumido la responsabilidad de corregir, hasta donde era posible, lo que se había hecho mal. Hoy podemos garantizar la seguridad de los locatarios y de los usuarios del mercado”.Y enlistó la serie de inconsistencias heredadas del gobierno del tricolor Ramiro Hernández. Reconoció también que la nueva administración naranja daba banderazo a una obra con pendientes, pero dijo en que eran “adecuaciones menores”.Se lavan las manos

Luego del flamazo de este viernes en un local del Mercado Corona, que requirió la evacuación del edificio y generó pánico en la gente debido a la obstrucción en escaleras y salidas de emergencia, el secretario General del ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza, responsabilizó a la empresa constructora Grupo Afronta por obstruir el flujo de personas con estructuras metálicas.Además se señaló al locatario Carlos Rubén Hernández por llevar un tanque de gas sin tener autorización para hacerlo.El Ayuntamiento anunció que se capacitará a todos los locatarios sobre Protección Civil y medidas de prevención.

mac

