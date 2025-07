Nunca es tarde para tomar medidas contra la violencia de género: Cardenal

Luego de que este domingo se aprobara el Protocolo Alba en Jalisco a más de dos meses de aprobada la Alerta de Violencia contra Mujeres, el cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, señaló que nunca es tarde tomar una medida como esta, dado el grave fenómeno no sólo de Violencia de género, sino de desapariciones de jovencitas en Jalisco.“Es un fenómeno triste, muy grave que como sociedad tenemos que prevenir de alguna manera, pero las autoridades tienen que intervenir… sí es una emergencia, nunca es tarde repito, se podían haber tardado más, lo importante es que se ponga atención al problema”, expresó.El cardenal lamentó que la violencia contra las mujeres tenga lugar desde el seno familiar, donde se da el maltrato, no necesariamente físico, sino también psicológico y verbal.“Hay que tener mucho cuidado de que esta cultura contra las mujeres, especialmente de violencia contra las mujeres, vaya creciendo en cualquier ámbito es cosa de educación, es cosa de prevención y es cosa de intervención sería de las autoridades”, agregó.Respaldó las denuncias hechas a través de redes sociales por parte de la ciudadanía, toda vez que ante casos como los descritos, hay tardanza en la respuesta de las autoridades para la aplicación de la ley, medida que de paso, aplaudió para no dejar en el silencio este tipo de casos que, por callarlos u ocultarlos se agravan más, dijo.Robles Ortega se dijo ajeno al caso del vídeo escándalo que ha sido tipificado como apología del delito, por lo que prefirió no opinar al respecto.cr

