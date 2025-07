Inician operativos de verificación vehicular

La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en coordinación con la Secretaria de Movilidad (SEMOV) pusieron en marcha desde este jueves operativo específico para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular.Además de aplicar la infracción correspondiente a los automotores que no cuenten con el holograma de verificación vigente, en los operativos que se instalarán de forma aleatoria en distintos puntos de la metrópoli, personal de la SEMADET estará socializando entre los automovilistas los beneficios de tener sus vehículos afinados y verificados.Actualmente la sanción por no contar con el holograma de verificación vigente va de los 10 a los 30 salarios mínimos salarios mínimos (de 730 a los 2 mil 191 pesos) y es 100 por ciento condonable si se realiza y aprueba la verificación en los siguientes 15 días hábiles a la imposición de la infracción.Los operativos de vigilancia se aplicarán tantos a vehículos de uso particular que deben verificar una vez al año, como a los vehículos considerados de uso intensivo que deben de cumplir con la verificación dos veces al año de forma semestral.Lo que se busca con estas acciones es que los automovilistas acudan de manera voluntaria a verificar su vehículo, ya que con esto no sólo se protege al medio ambiente, sino que también se realiza un ahorro económico importante a largo plazo.“Es un compromiso ciudadano para que todos estemos bien, lo que estamos haciendo en este momento es generar este operativo junto con MOVILIDAD para volver a invitar a todos los ciudadanos que tenemos que verificar”, explico en entrevista la titular de SEMADET, Magdalena Ruiz Mejía.

El Dato:• Los automóviles emiten por lo menos cinco gases tóxicos diferentes• Se estima que cada año hay más de 500 muertes y 860 hospitalizaciones por la contaminación del aire, misma que también provoca enfermedades cardiovasculares, respiratorias, crónicas y algunos tipos de cáncergr

