PRD aplaude iniciativa para despenalizar marihuana

Que utilicen argumentos sólidos en el debate sobre la despenalización de la marihuana, y que no cedan a prejuicios ni presiones de grupos conservadores, pide el ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez, a los legisladores federales y locales de Jalisco.Además aplaude la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por considerar que es dar un paso delante aunque aún hacen falta muchos.“A mí me parece que recogieron las inquietudes de todos los que manejamos el tema, lo de los foros que fue algo muy interesante, es algo que no había sucedido en el país con ningún tema. Entonces a mi me parece que el Gobierno de la República en lugar de taparse los ojos escucho a los académicos, a los especialistas que participamos en los foros y esta iniciativa es el resultado, lo cual a mi me parece muy bien ¡Ganamos!”.Y es que en la anterior legislatura del Congreso de Jalisco, Velázquez González fue el promotor de una iniciativa de Ley sobre la despenalización de la marihuana en Jalisco.Ahora que hay un planteamiento similar pero desde el Gobierno Federal, el ahora líder del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) confía en que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sí se pronuncien a favor del tema y no ocurra como cuando la propuesta salió del PRD, que la bancada tricolor se dividió cargándose más a la negativa.Y aunque el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Íñiguez, ya adelantó cuál será la postura del blanquiazul, el perredista insiste en que se anteponga la razón a los prejuicios.En rueda de prensa este viernes, el legislador federal panista que además preside la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, se pronunció: “Primeramente decirles que vamos en desacuerdo totalmente con el gramaje, no podemos permitir el gramaje (aumentar de 5 a 28 gramos la portación permitida). Y estamos a favor de algunas medidas que se pretende. Con fines terapéuticos estamos a favor siempre y cuando sea para padecimientos específicos y controlados, no podemos abrirla a cualquier padecimiento”En tanto, Velázquez González reitera su respaldo a la propuesta de Peña Nieto, señalando que hay puntos por mejorar como establecer los centros de distribución de la cannabis, pero apunta que es un buen primer paso.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .