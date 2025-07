“Ley Uber” quitará empleo a taxistas

Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el líder del movimiento con filiación priista, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Antonio Álvarez Esparza, afirmó, que la llamada “Ley Uber”, atenta contra los derechos de los taxistas y sus garantías laborales, lo anterior cuando se le cuestionó su opinión en relación a la más reciente aprobación del Congreso para regular el servicio de taxis ejecutivos.“Es más de lo mismo, es un despojo a los trabajadores de sus derechos creados, es un retiro del Estado a través de la Cámara de Diputados de la obligación que tiene de regular y normar todo lo que es el transporte, porque automáticamente cuando entra Uber, entra caóticamente, nadie lo controla, es incontrolable, es una fuerza sin ley, es una fuerza de mercado, están legalizando lo ilegal”, afirmo el líder sindicalista.Además, durante entrevista ante los medios de comunicación, Álvarez Esparza, se deslindó de presuntas acusaciones de favoritismos políticos en relación al otorgamiento de licencias a taxistas, algunas en su contra, pues durante la mista entrevista, aseguró estar acusado de poseer 50 permisos para circular taxis, por lo que el líder de la Croc, arremetió comentando: “No tienen la valentía, ni la decencia (de decir quién tiene los permisos), más que de estar hociconeando (SIC)”, se expresó.Dicho antecedente (el del favoritismo para entregar permisos), llegó también a discutirse en el Poder Legislativo, y en aquella ocasión, el sindicalista también aseguró que los acaparadores de permisos son “un mito”.El jaloneo del Ejecutivo y el Legislativo

Sobre el procedimiento que se generó entre los dos niveles de gobierno para legalizar Uber, Álvarez Esparza se dijo en conformidad con las observaciones del Poder Ejecutivo, pero en desacuerdo del Legislativo para regularizar el sistema de transporte ejecutivo, y aseguró que el principal problema es que con la legalización de Uber, los taxistas padecerán de una baja en sus ingresos de hasta el 90 por ciento, incluso aseguró, habrá algunos que ya no quieran trabajar como taxistas.“Ya le ha pegado a los taxistas legales con un 40 ó 60 por ciento en sus ingresos, con la aprobación de la Ley Uber, CityDrive nos va a pegar al 90 por ciento (…) ya hay muchos que no quieren ser taxistas, ya en este momento hay problemas para conseguir trabajadores del volante”, finalizó.Por último, el titular de la Croc comentó que su sindicato se encuentra analizando la posibilidad de tomar medidas legales ante la inminente aprobación de los servicios de taxis ejecutivos, dijo que por el momento consideran el amparo o los tribunales de arbitraje como sus opciones, pues aseguran que existen fallas en la ley.“Vemos fallas muy graves, la Comisión Federal de Competencia dio una supuesta recomendación de que Uber pudiera trabajar, pero los diputados interpretando esto están dando competencia a CityDrive y a cualquier plataforma privada, para que cobre en efectivo, cosa que no autoriza la Comisión Federal de Competencia, entonces los señores diputados por puros chismes, por puras poses, por pura publicidad, se dejaron convencer de publicar una ley que no tiene ningún sentido más que el de legalizar lo ilegalizable” finalizó.El Dato:En el dictamen también se aprobó en el Congreso del Estado, que no existe limitación en el número de unidades ni tampoco restricciones en las zonas donde los choferes de las plataformas tecnológicas puedan recoger al usuario. Incluso, podrán realizarlo en zonas donde exista un sitio de taxis convencionalesgr

