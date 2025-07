¡Corre, que ahí viene la meta!

Se llevó a cabo la tercera edición del Wings For Life Run en Zapopan. Una carrera sin línea de meta ni distancia a correr. Un total de 3 mil 500 corredores partieron del arco de salida del centro comercial andares con el propósito de ayudar a los que no pueden corree.La Carrera Wings for Life World Run se corre al mismo tiempo en más de 30 países en todo el mundo. Todo lo recaudado va a la investigación para encontrar la cura de las lesiones de médula espinal.La meta o el “Catcher Car” partió 30 minutos después de cruzar el arco el último corredor y una vez alcanzados los corredores, estos eran transportados en camiones de regreso al lugar de salida, a una ceremonia donde se les otorgó su medalla conmemorativa. Cabe mencionar que Zapopan ganó la sede de nueva cuenta para la edición 2017, por lo que las inscripciones ya están abiertas en la página oficial.

